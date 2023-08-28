1 SMS = 1 biglietto BUS

Non c'è bisogno di cambiare, puoi acquistare un biglietto dell'autobus con il tuo telefono! Invia BUS + Numero della tua linea al 93100 (es: BUS401, BUS402...)

Buono a sapersi:

  • Biglietto valido per 1 ora senza coincidenza al costo di € 2,50* (+ eventuale costo dell'SMS per gli abbonamenti di telefonia mobile che non includono SMS illimitati).
  • Servizio disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free.
  • Venduto esclusivamente singolarmente sulle reti di autobus Optile e RATP.
  • Ti verrà addebitato il costo della bolletta del cellulare.

*Tariffa in vigore dal 1° gennaio 2023, soggetta a modifiche successive.

 

Scopri di più sulle condizioni generali di vendita e utilizzo

