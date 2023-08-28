Buono a sapersi:
- Biglietto valido per 1 ora senza coincidenza al costo di € 2,50* (+ eventuale costo dell'SMS per gli abbonamenti di telefonia mobile che non includono SMS illimitati).
- Servizio disponibile con gli operatori Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free.
- Venduto esclusivamente singolarmente sulle reti di autobus Optile e RATP.
- Ti verrà addebitato il costo della bolletta del cellulare.
*Tariffa in vigore dal 1° gennaio 2023, soggetta a modifiche successive.
A presto sulle nostre linee!