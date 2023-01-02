Tutti i parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités sono:
• Accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
• protetto dal controllo degli accessi tramite un pass Navigo e dalla protezione video
• riparato e illuminato
• situato il più vicino possibile alle stazioni
• facilmente identificabile (identità visiva uniforme)
• Dotato di stazione di gonfiaggio e cassetta degli attrezzi
L'abbonamento a un parcheggio per biciclette è gratuito per le persone con un abbonamento annuale valido ai trasporti pubblici (Navigo annuale, Navigo senior pricing, Imagine R).
Per gli altri utenti, sono disponibili 3 piani di abbonamento :
• Abbonamento giornaliero: 4 €
• Abbonamento mensile: 10 €
• Abbonamento annuale: 30 €
L'ingresso gratuito è valido per l'abbonamento ad un primo Bike Parking per un determinato periodo (giorno, mese, anno). Se si desidera abbonarsi a più parcheggi per biciclette contemporaneamente, l'abbonamento verrà quindi pagato.
Hai una domanda? Potete contattarci:
• per telefono, al numero 0 806 079 231, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 21 e il sabato dalle 9 alle 17 (esclusi i giorni festivi)
• sul modulo di contatto
Per + informazioni sui parcheggi per biciclette Île-de-France mobilités: https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/services-de-mobilite/velo/parkings-velo