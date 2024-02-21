Île-de-France Mobilités vuole migliorare la leggibilità della rete di autobus regionali, lavorando sulla numerazione delle linee di autobus in modo che ognuna abbia un numero univoco. Il vostro territorio, Roissy Est, beneficerà di questa nuova numerazione a partire dal 22 aprile 2024.
Perché cambia il numero della mia linea di autobus?
La rete di autobus nell'Île-de-France è composta da quasi 1.500 linee e l'attuale numerazione porta ad avere molte linee che portano lo stesso numero.
Gli strumenti per trovare orari e percorsi sono regionali, quindi è spesso complicato trovare la linea che ti interessa. Ad esempio, ci sono 15 linee di autobus con il numero 3!
Come faccio a orientarmi nei nuovi numeri?
L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico. Sul territorio di Roissy Est, tutte le linee di autobus inizieranno ora con 21.
Quando possibile, il vecchio numero è stato ripreso per facilitare la transizione. (esempio 16 diventa 2116, ecc.)
Inoltre, tutte le tue linee scolastiche sono ora rinominate, ponendo fine ai sistemi di antenne (712 ABCDE per esempio) a favore di un numero univoco per circuito.
Cosa mi porterà questo nuovo numero?
Sarai in grado di trovare la tua linea di autobus più facilmente, perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero! Pertanto, quando digiti il suo numero nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito iledefrance-mobilites.fr, sarai in grado di accedere direttamente alle informazioni che ti riguardano.