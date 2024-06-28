Notizie simili

Perché la rete di autobus è influenzata dai Giochi di Parigi 2024?
Durante i Giochi di Parigi 2024, il gran numero di eventi ed eventi sportivi organizzati, così come tutti i loro preparativi, avranno un impatto sul traffico degli autobus nell'Île-de-France. Alcune linee del territorio della Valle del Loing - Nemours sono interessate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 prima, durante e dopo i Giochi di Parigi 2024.
L'offerta delle linee 4, 5 e 34 exp è adattata dal lunedì alla domenica, dal 08 luglio al 15 settembre 2024
Dai un'occhiata al nostro pianificatore di percorso e agli orari
Per pianificare al meglio i tuoi viaggi, niente di più semplice, consulta il nostro calcolatore di percorso sul nostro sito web o sull'applicazione Île-de-France Mobilités o vai alla sezione "Orari" dell'app o del sito.
I percorsi e gli orari proposti vengono aggiornati in tempo reale e in base al traffico.