Notizie simili

Perché la rete di autobus è influenzata dai Giochi di Parigi 2024?

Durante i Giochi di Parigi 2024, il gran numero di eventi ed eventi sportivi organizzati, così come tutti i loro preparativi, avranno un impatto sul traffico degli autobus nell'Île-de-France. Alcune linee del territorio della Valle del Loing - Nemours sono interessate dall'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 prima, durante e dopo i Giochi di Parigi 2024.

L'offerta delle linee 4, 5 e 34 exp è adattata dal lunedì alla domenica, dal 08 luglio al 15 settembre 2024