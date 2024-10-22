Notizie simili

Movimento sociale e previsione del traffico

In questa pagina troverai gli impatti del movimento sociale iniziato il 7 novembre 2024 e le previsioni di traffico del giorno prima per il giorno successivo.

Di seguito lo stato di previsione delle prestazioni assicurate

I servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1225, 1227, 1232, 1233 e 1239.

Queste previsioni di traffico rimangono valide fino al 02 marzo 2025 (incluso).

Scopri di seguito gli orari dettagliati per le tue linee nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì), così come per il sabato e la domenica.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 14 febbraio 2025 alle ore 11:37

Previsioni di traffico per la linea 1201 - dal lunedì al venerdì

 -  64.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1201 - sabato e domenica

 -  125.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - dal lunedì al venerdì

 -  58.9 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - sabato e domenica

 -  62.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - dal lunedì al venerdì

 -  93.9 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - sabato e domenica

 -  85.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - dal lunedì al venerdì

 -  84.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - sabato e domenica

 -  130.2 KB

Previsioni di traffico per la linea 1205 - dal lunedì al venerdì

 -  60.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1205 - Sabato

 -  61.2 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - dal lunedì al venerdì

 -  62.0 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - sabato e domenica

 -  138.9 KB

Previsioni di traffico per la linea 1207 - dal lunedì al venerdì

 -  55.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1221 - dal lunedì al venerdì

 -  38.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1221 - sabato e domenica

 -  93.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - dal lunedì al venerdì

 -  36.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1225 - dal lunedì al venerdì

 -  44.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - Sabato

 -  42.2 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - dal lunedì al venerdì

 -  74.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - sabato e domenica

 -  177.9 KB

Previsioni di traffico per la linea 1232 - dal lunedì al venerdì

 -  91.2 KB

Previsioni di traffico per la linea 1232 - sabato e domenica

 -  106.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1233 - dal lunedì al venerdì

 -  77.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1239 - dal lunedì al venerdì

 -  69.1 KB

Lunedì 27 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 e 1255 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 26 gennaio 2025 alle ore 16:51

Previsioni di traffico per la linea 1201 - lunedì 27 gennaio 2025

 -  44.0 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - lunedì 27 gennaio 2025

 -  39.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - lunedì 27 gennaio 2025

 -  75.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - lunedì 27 gennaio 2025

 -  65.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1205 - lunedì 27 gennaio 2025

 -  41.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - lunedì 27 gennaio 2025

 -  43.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1207 - lunedì 27 gennaio 2025

 -  41.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1221 - lunedì 27 gennaio 2025

 -  26.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - lunedì 27 gennaio 2025

 -  24.2 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - lunedì 27 gennaio 2025

 -  59.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1232 - lunedì 27 gennaio 2025

 -  70.2 KB

Previsioni di traffico per la linea 1233 - lunedì 27 gennaio 2025

 -  60.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1239 - lunedì 27 gennaio 2025

 -  54.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1255 - lunedì 27 gennaio 2025

 -  17.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1257 - lunedì 27 gennaio 2025

 -  23.5 KB

Domenica 26 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1221, 1227 e 1232 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 25 gennaio 2025 alle ore 14:24

Previsioni di traffico per la linea 1201 - domenica 26 gennaio 2025

 -  49.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - Sabato 25 gennaio 2025

 -  30.9 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - Sabato 25 gennaio 2025

 -  45.0 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - Sabato 25 gennaio 2025

 -  50.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - Sabato 25 gennaio 2025

 -  43.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1221 - Sabato 25 gennaio 2025

 -  40.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - sabato 25 gennaio 2025

 -  76.0 KB

Previsioni di traffico per la linea 1232 - sabato 25 gennaio 2025

 -  41.4 KB

Sabato 25 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227 e 1232 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 24 gennaio 2025 alle ore 14:31

Previsioni di traffico per la linea 1201 - Sabato 25 gennaio 2025

 -  112.0 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - Sabato 25 gennaio 2025

 -  43.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - Sabato 25 gennaio 2025

 -  72.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - Sabato 25 gennaio 2025

 -  63.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1205 - Sabato 25 gennaio 2025

 -  49.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - Sabato 25 gennaio 2025

 -  71.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1221 - Sabato 25 gennaio 2025

 -  46.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - Sabato 25 gennaio 2025

 -  37.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - sabato 25 gennaio 2025

 -  73.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1232 - sabato 25 gennaio 2025

 -  51.6 KB

Venerdì 24 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 e 1255 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 23 gennaio 2025 alle ore 14:31

Previsioni di traffico per la linea 1201 - venerdì 24 gennaio 2025

 -  65.0 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - Venerdì 24 gennaio 2025

 -  59.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - Venerdì 24 gennaio 2025

 -  93.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - Venerdì 24 gennaio 2025

 -  84.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1205 - venerdì 24 gennaio 2025

 -  60.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - Venerdì 24 gennaio 2025

 -  62.9 KB

Previsioni di traffico per la linea 1207 - venerdì 24 gennaio 2025

 -  56.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1221 - venerdì 24 gennaio 2025

 -  39.2 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - venerdì 24 gennaio 2025

 -  36.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - Venerdì 24 gennaio 2025

 -  75.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1232 - venerdì 24 gennaio 2025

 -  91.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1233 - Venerdì 24 gennaio 2025

 -  77.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1239 - Venerdì 24 gennaio 2025

 -  69.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1255 - Venerdì 24 gennaio 2025

 -  28.2 KB

Previsioni di traffico per la linea 1257 - Venerdì 24 gennaio 2025

 -  36.2 KB

Giovedì 23 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 e 1255 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 22 gennaio 2025 alle ore 14:46

Previsioni di traffico per la linea 1201 - giovedì 23 gennaio 2025

 -  44.0 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - giovedì 23 gennaio 2025

 -  39.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - giovedì 23 gennaio 2025

 -  75.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - giovedì 23 gennaio 2025

 -  65.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1205 - giovedì 23 gennaio 2025

 -  41.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - giovedì 23 gennaio 2025

 -  43.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1207 - giovedì 23 gennaio 2025

 -  41.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1221 - giovedì 23 gennaio 2025

 -  26.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - giovedì 23 gennaio 2025

 -  24.2 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - giovedì 23 gennaio 2025

 -  59.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1232 - giovedì 23 gennaio 2025

 -  70.2 KB

Previsioni di traffico per la linea 1233 - Giovedì 23 gennaio 2025

 -  60.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1239 - giovedì 23 gennaio 2025

 -  54.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1255 - giovedì 23 gennaio 2025

 -  17.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1257 - giovedì 23 gennaio 2025

 -  23.5 KB

Mercoledì 22 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 e 1255 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Ultimo aggiornamento il 21 gennaio 2025 alle 14:10

Previsioni di traffico per la linea 1201 - Mercoledì 22 gennaio 2025

 -  149.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - mercoledì 22 gennaio 2025

 -  108.0 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - mercoledì 22 gennaio 2025

 -  180.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - Mercoledì 22 gennaio 2025

 -  180.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1205 - mercoledì 22 gennaio 2025

 -  134.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - mercoledì 22 gennaio 2025

 -  145.2 KB

Previsioni di traffico per la linea 1207 - mercoledì 22 gennaio 2025

 -  87.2 KB

Previsioni di traffico per la linea 1221 - Mercoledì 22 gennaio 2025

 -  59.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - mercoledì 22 gennaio 2025

 -  45.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - Mercoledì 22 gennaio 2025

 -  146.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1232 - Mercoledì 22 gennaio 2025

 -  192.9 KB

Previsioni di traffico per la linea 1233 - Mercoledì 22 gennaio 2025

 -  144.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1239 - mercoledì 22 gennaio 2025

 -  111.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1255 - mercoledì 22 gennaio 2025

 -  21.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1257 - Mercoledì 22 gennaio 2025

 -  40.3 KB

Martedì 21 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 e 1255 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 20 gennaio 2025 alle ore 15:13

Previsioni di traffico per la linea 1201 - martedì 21 gennaio 2025

 -  39.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - martedì 21 gennaio 2025

 -  31.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - martedì 21 gennaio 2025

 -  69.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - martedì 21 gennaio 2025

 -  61.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1205 - martedì 21 gennaio 2025

 -  33.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - martedì 21 gennaio 2025

 -  35.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1207 - martedì 21 gennaio 2025

 -  32.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1221 - martedì 21 gennaio 2025

 -  17.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - martedì 21 gennaio 2025

 -  14.9 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - martedì 21 gennaio 2025

 -  53.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1232 - martedì 21 gennaio 2025

 -  64.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1233 - martedì 21 gennaio 2025

 -  54.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1239 - martedì 21 gennaio 2025

 -  47.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1255 - martedì 21 gennaio 2025

 -  10.0 KB

Previsioni di traffico per la linea 1257 - Martedì 21 gennaio 2025

 -  14.7 KB

Lunedì 20 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 e 1255 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 19 gennaio 2025 alle ore 15:13

Previsioni di traffico per la linea 1201 - lunedì 20 gennaio 2025

 -  39.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - lunedì 20 gennaio 2025

 -  31.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - lunedì 20 gennaio 2025

 -  69.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - lunedì 20 gennaio 2025

 -  61.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1205 - lunedì 20 gennaio 2025

 -  33.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - lunedì 20 gennaio 2025

 -  35.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1207 - lunedì 20 gennaio 2025

 -  32.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1221 - lunedì 20 gennaio 2025

 -  17.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - lunedì 20 gennaio 2025

 -  14.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - lunedì 20 gennaio 2025

 -  53.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1232 - lunedì 20 gennaio 2025

 -  64.9 KB

Previsioni di traffico per la linea 1233 - lunedì 20 gennaio 2025

 -  54.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1239 - lunedì 20 gennaio 2025

 -  47.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1255 - lunedì 20 gennaio 2025

 -  10.0 KB

Previsioni di traffico per la linea 1257 - lunedì 20 gennaio 2025

 -  14.7 KB

Domenica 19 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1221, 1227 e 1232 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 18 gennaio 2025 alle ore 15:02

Previsioni di traffico per la linea 1201 - domenica 19 gennaio 2025

 -  36.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - domenica 19 gennaio 2025

 -  19.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - domenica 19 gennaio 2025

 -  32.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - domenica 19 gennaio 2025

 -  37.0 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - domenica 19 gennaio 2025

 -  31.2 KB

Previsioni di traffico per la linea 1221 - domenica 19 gennaio 2025

 -  28.0 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - domenica 19 gennaio 2025

 -  60.9 KB

Previsioni di traffico per la linea 1232 - domenica 19 gennaio 2025

 -  28.7 KB

Sabato 18 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227 e 1232 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 17 gennaio 2025 alle ore 15:02

Previsioni di traffico per la linea 1201 - sabato 18 gennaio 2025

 -  94.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - sabato 18 gennaio 2025

 -  30.9 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - Sabato 18 gennaio 2025

 -  57.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - Sabato 18 gennaio 2025

 -  50.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1205 - sabato 18 gennaio 2025

 -  36.2 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - sabato 18 gennaio 2025

 -  56.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1221 - sabato 18 gennaio 2025

 -  34.2 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - Sabato 18 gennaio 2025

 -  25.2 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - Sabato 18 gennaio 2025

 -  59.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1232 - Sabato 18 gennaio 2025

 -  38.4 KB

Venerdì 17 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 e 1257 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 16 gennaio 2025 alle ore 16:44

Previsioni di traffico per la linea 1201 - venerdì 17 gennaio 2025

 -  39.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - Venerdì 17 gennaio 2025

 -  52.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - Venerdì 17 gennaio 2025

 -  60.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - Venerdì 17 gennaio 2025

 -  59.9 KB

Previsioni di traffico per la linea 1205 - Venerdì 17 gennaio 2025

 -  56.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - Venerdì 17 gennaio 2025

 -  58.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1221 - venerdì 17 gennaio 2025

 -  17.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - venerdì 17 gennaio 2025

 -  14.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - venerdì 17 gennaio 2025

 -  53.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1232 - Venerdì 17 gennaio 2025

 -  64.2 KB

Previsioni di traffico per la linea 1233 - venerdì 17 gennaio 2025

 -  54.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1239 - Venerdì 17 gennaio 2025

 -  47.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1255 - venerdì 17 gennaio 2025

 -  10.0 KB

Previsioni di traffico per la linea 1257 - venerdì 17 gennaio 2025

 -  14.7 KB

Giovedì 16 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 e 1257 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 15 gennaio 2025 alle ore 15:56

Previsioni di traffico per la linea 1201 - giovedì 16 gennaio 2025

 -  39.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - giovedì 16 gennaio 2025

 -  52.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - giovedì 16 gennaio 2025

 -  60.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - giovedì 16 gennaio 2025

 -  59.9 KB

Previsioni di traffico per la linea 1205 - giovedì 16 gennaio 2025

 -  56.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - giovedì 16 gennaio 2025

 -  58.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1221 - giovedì 16 gennaio 2025

 -  17.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - giovedì 16 gennaio 2025

 -  14.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - giovedì 16 gennaio 2025

 -  53.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1232 - giovedì 16 gennaio 2025

 -  64.2 KB

Previsioni di traffico per la linea 1233 - giovedì 16 gennaio 2025

 -  54.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1239 - giovedì 16 gennaio 2025

 -  47.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1255 - giovedì 16 gennaio 2025

 -  10.0 KB

Previsioni di traffico per la linea 1257 - giovedì 16 gennaio 2025

 -  14.7 KB

Mercoledì 15 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 e 1257 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Ultimo aggiornamento il 14 gennaio alle ore 17:00

Previsioni di traffico per la linea 1201 - mercoledì 15 gennaio 2025

 -  39.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - mercoledì 15 gennaio 2025

 -  52.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - mercoledì 15 gennaio 2025

 -  60.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - Mercoledì 15 gennaio 2025

 -  59.9 KB

Previsioni di traffico per la linea 1205 - mercoledì 15 gennaio 2025

 -  56.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - mercoledì 15 gennaio 2025

 -  58.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1221 - Mercoledì 15 gennaio 2025

 -  17.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - Mercoledì 15 gennaio 2025

 -  14.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - mercoledì 15 gennaio 2025

 -  53.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1232 - mercoledì 15 gennaio 2025

 -  64.2 KB

Previsioni di traffico per la linea 1233 - Mercoledì 15 gennaio 2025

 -  54.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1239 - Mercoledì 15 gennaio 2025

 -  47.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1255 - Mercoledì 15 gennaio 2025

 -  10.0 KB

Previsioni di traffico per la linea 1257 - Mercoledì 15 gennaio 2025

 -  14.7 KB

Martedì 14 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 e 1257 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 13 gennaio alle ore 17:25

Previsioni di traffico per la linea 1201 - martedì 14 gennaio 2025

 -  47.2 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - martedì 14 gennaio 2025

 -  61.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - martedì 14 gennaio 2025

 -  70.0 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - martedì 14 gennaio 2025

 -  67.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1205 - martedì 14 gennaio 2025

 -  64.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - Martedì 14 gennaio 2025

 -  66.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1221 - martedì 14 gennaio 2025

 -  24.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - martedì 14 gennaio 2025

 -  20.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - martedì 14 gennaio 2025

 -  59.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1232 - martedì 14 gennaio 2025

 -  70.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1233 - martedì 14 gennaio 2025

 -  61.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1239 - martedì 14 gennaio 2025

 -  55.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1255 - martedì 14 gennaio 2025

 -  14.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1257 - martedì 14 gennaio 2025

 -  21.4 KB

Lunedì 13 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 e 1257 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 12 gennaio alle ore 17:24

Previsioni di traffico per la linea 1201 - lunedì 13 gennaio 2025

 -  46.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - lunedì 13 gennaio 2025

 -  61.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - lunedì 13 gennaio 2025

 -  3.5 MB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - lunedì 13 gennaio 2025

 -  69.0 KB

Previsioni di traffico per la linea 1205 - lunedì 13 gennaio 2025

 -  63.9 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - lunedì 13 gennaio 2025

 -  65.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1221 - lunedì 13 gennaio 2025

 -  24.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - lunedì 13 gennaio 2025

 -  20.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - lunedì 13 gennaio 2025

 -  59.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1232 - lunedì 13 gennaio 2025

 -  70.0 KB

Previsioni di traffico per la linea 1233 - lunedì 13 gennaio 2025

 -  61.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1239 - lunedì 13 gennaio 2025

 -  54.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1255 - lunedì 13 gennaio 2025

 -  14.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1257 - lunedì 13 gennaio 2025

 -  20.9 KB

Domenica 12 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202 e 1227 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 11 gennaio alle ore 17:37

Previsioni di traffico per la linea 1201 - domenica 12 gennaio 2025

 -  78.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - domenica 12 gennaio 2025

 -  50.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - domenica 12 gennaio 2025

 -  37.6 KB

Sabato 11 gennaio 2025 i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 e 1227 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 10 gennaio alle ore 15:26

Previsioni di traffico per la linea 1201 - sabato 11 gennaio 2025

 -  78.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - sabato 11 gennaio 2025

 -  60.0 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - Sabato 11 gennaio 2025

 -  116.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - Sabato 11 gennaio 2025

 -  79.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - sabato 11 gennaio 2025

 -  119.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - sabato 11 gennaio 2025

 -  21.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - Sabato 11 gennaio 2025

 -  50.3 KB

Venerdì 10 gennaio 2025 i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 e 1257 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 9 gennaio alle ore 16:42

Previsioni del traffico per la linea 1201 - venerdì 10 gennaio 2025

 -  78.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - Venerdì 10 gennaio 2025

 -  60.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - venerdì 10 gennaio 2025

 -  116.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - venerdì 10 gennaio 2025

 -  79.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - venerdì 10 gennaio 2025

 -  119.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - venerdì 10 gennaio 2025

 -  21.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - Venerdì 10 gennaio 2025

 -  50.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1255 - Venerdì 10 gennaio 2025

 -  21.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1257 - venerdì 10 gennaio 2025

 -  24.3 KB

Giovedì 9 gennaio 2025 i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 e 1257 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 8 gennaio alle ore 16:36

Previsioni di traffico per la linea 1201 - giovedì 9 gennaio 2025

 -  78.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - giovedì 9 gennaio 2025

 -  60.0 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - giovedì 9 gennaio 2025

 -  116.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - giovedì 9 gennaio 2025

 -  79.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - giovedì 9 gennaio 2025

 -  119.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - giovedì 9 gennaio 2025

 -  21.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - giovedì 9 gennaio 2025

 -  50.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1255 - giovedì 9 gennaio 2025

 -  21.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1257 - giovedì 9 gennaio 2025

 -  24.3 KB

Mercoledì 8 gennaio 2025 i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 e 1257 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 7 gennaio alle ore 16:12

Previsioni di traffico per la linea 1201 - mercoledì 8 gennaio 2025

 -  78.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - Mercoledì 8 gennaio 2025

 -  60.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - Mercoledì 8 gennaio 2025

 -  116.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - mercoledì 8 gennaio 2025

 -  79.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - mercoledì 8 gennaio 2025

 -  119.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - mercoledì 8 gennaio 2025

 -  21.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - mercoledì 8 gennaio 2025

 -  50.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1255 - mercoledì 8 gennaio 2025

 -  21.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1257 - mercoledì 8 gennaio 2025

 -  24.3 KB

Martedì 7 gennaio 2025 i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 e 1257 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 6 gennaio alle ore 16:57

Previsioni di traffico per la linea 1201 - martedì 7 gennaio 2025

 -  78.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - martedì 7 gennaio 2025

 -  60.0 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - martedì 7 gennaio 2025

 -  79.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - martedì 7 gennaio 2025

 -  119.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - martedì 7 gennaio 2025

 -  21.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - martedì 7 gennaio 2025

 -  50.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1255 - martedì 7 gennaio 2025

 -  21.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1257 - martedì 7 gennaio 2025

 -  24.3 KB

Lunedì 6 gennaio 2025 i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 e 1257 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 5 gennaio alle ore 16:52

Previsioni di traffico per la linea 1201 - lunedì 6 gennaio 2025

 -  78.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - lunedì 6 gennaio 2025

 -  60.0 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - lunedì 6 gennaio 2025

 -  116.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - lunedì 6 gennaio 2025

 -  79.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - lunedì 6 gennaio 2025

 -  119.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - lunedì 6 gennaio 2025

 -  21.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - lunedì 6 gennaio 2025

 -  50.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1255 - lunedì 6 gennaio 2025

 -  21.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1257 - lunedì 6 gennaio 2025

 -  24.3 KB

Sabato 4 gennaio 2025 i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 e 1227 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

!!! Nessun servizio sarà fornito domenica 5 gennaio

Ultimo aggiornamento il 3 gennaio alle 17:14

Previsioni di traffico per la linea 1201 - sabato 4 gennaio 2025

 -  78.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - sabato 4 gennaio 2025

 -  60.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - sabato 4 gennaio 2025

 -  116.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - Sabato 4 gennaio 2025

 -  79.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - Sabato 4 gennaio 2025

 -  119.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - sabato 4 gennaio 2025

 -  21.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - sabato 4 gennaio 2025

 -  38.6 KB

Venerdì 3 gennaio 2025 i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 e 1227 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Ultimo aggiornamento il 2 gennaio alle 17:27

Previsioni di traffico per la linea 1201 - venerdì 3 gennaio 2025

 -  78.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - venerdì 3 gennaio 2025

 -  60.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - venerdì 3 gennaio 2025

 -  116.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - venerdì 3 gennaio 2025

 -  79.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - venerdì 3 gennaio 2025

 -  119.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - venerdì 3 gennaio 2025

 -  21.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - venerdì 3 gennaio 2025

 -  38.6 KB

Giovedì 2 gennaio 2025 i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 e 1227 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Ultimo aggiornamento il 1 gennaio alle ore 18:15

Previsioni di traffico per la linea 1201 - giovedì 2 gennaio 2025

 -  78.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - giovedì 2 gennaio 2025

 -  60.0 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - giovedì 2 gennaio 2025

 -  116.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - giovedì 2 gennaio 2025

 -  79.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - giovedì 2 gennaio 2025

 -  119.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - giovedì 2 gennaio 2025

 -  21.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - giovedì 2 gennaio 2025

 -  38.6 KB

Martedì 31 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 e 1227 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

!!! Nessun servizio sarà fornito mercoledì 1 gennaio 2025

Data ultimo aggiornamento il 30 dicembre alle ore 17:09

Previsioni di traffico per la linea 1201 - martedì 31 dicembre

 -  78.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - martedì 31 dicembre

 -  60.0 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - martedì 31 dicembre

 -  116.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - martedì 31 dicembre

 -  79.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - martedì 31 dicembre

 -  119.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - martedì 31 dicembre

 -  21.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - martedì 31 dicembre

 -  38.5 KB

Lunedì 30 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 e 1227 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 29 dicembre alle ore 23:42

Previsioni di traffico per la linea 1201 - lunedì 30 dicembre

 -  78.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - lunedì 30 dicembre

 -  60.0 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - lunedì 30 dicembre

 -  116.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1204 - lunedì 30 dicembre

 -  79.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1206 - lunedì 30 dicembre

 -  119.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - lunedì 30 dicembre

 -  21.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - lunedì 30 dicembre

 -  38.5 KB

Sabato 28 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1222 e 1227 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

!!! Nessun servizio sarà fornito domenica 29 dicembre

Data ultimo aggiornamento il 27 dicembre alle ore 17:24

Previsioni di traffico per la linea 1201 - sabato 28 dicembre

 -  108.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - sabato 28 dicembre

 -  85.2 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - sabato 28 dicembre

 -  166.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - sabato 28 dicembre

 -  32.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - sabato 28 dicembre

 -  57.1 KB

Venerdì 27 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1222 e 1227 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 26 dicembre alle ore 16:22

Previsioni di traffico per la linea 1201 - venerdì 27 dicembre

 -  78.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - venerdì 27 dicembre

 -  60.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - venerdì 27 dicembre

 -  119.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - venerdì 27 dicembre

 -  21.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - venerdì 27 dicembre

 -  38.5 KB

Giovedì 26 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1222 e 1227 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 25 dicembre alle ore 16:31

Previsioni di traffico per la linea 1201 - giovedì 26 dicembre

 -  78.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - giovedì 26 dicembre

 -  60.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - giovedì 26 dicembre

 -  116.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - giovedì 26 dicembre

 -  21.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - giovedì 26 dicembre

 -  38.6 KB

Martedì 24 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1222 e 1227 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

!!! Nessun servizio sarà fornito mercoledì 25 dicembre

Ultimo aggiornamento il 23 dicembre alle ore 16:00

Previsioni di traffico per la linea 1201 - martedì 24 dicembre

 -  78.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - martedì 24 dicembre

 -  60.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - martedì 24 dicembre

 -  116.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - martedì 24 dicembre

 -  21.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - martedì 24 dicembre

 -  38.5 KB

Lunedì 23 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1222 e 1227 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 23 dicembre alle ore 6:35

Previsioni di traffico per la linea 1201 - lunedì 23 dicembre

 -  78.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - lunedì 23 dicembre

 -  60.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1203 - lunedì 23 dicembre

 -  116.7 KB

Previsioni di traffico per la linea 1222 - lunedì 23 dicembre

 -  21.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - lunedì 23 dicembre

 -  38.5 KB

Sabato 21 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202 e 1227 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

!!! Nessun servizio sarà fornito domenica 22 dicembre

Data ultimo aggiornamento il 20 dicembre 2024 alle ore 15:23

Previsioni di traffico per la linea 1201 - Sabato 21 dicembre

 -  38.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - sabato 21 dicembre

 -  60.0 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - sabato 21 dicembre

 -  38.5 KB

Venerdì 20 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1227 e 1255 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 19 dicembre 2024 alle ore 17:06

Previsioni di traffico per la linea 1201 - venerdì 20 dicembre

 -  78.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - venerdì 20 dicembre

 -  60.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - venerdì 20 dicembre

 -  38.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1255 - venerdì 20 dicembre

 -  21.6 KB

Giovedì 19 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1227 e 1255 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 18 dicembre 2024 alle ore 16:13

Previsioni di traffico per la linea 1201 - giovedì 19 dicembre

 -  78.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - giovedì 19 dicembre

 -  60.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - giovedì 19 dicembre

 -  38.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1255 - giovedì 19 dicembre

 -  21.7 KB

Mercoledì 18 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1227 e 1255 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Data ultimo aggiornamento il 17 dicembre 2024 alle ore 15:44

Previsioni di traffico per la linea 1201 - mercoledì 18 dicembre

 -  78.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - mercoledì 18 dicembre

 -  60.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - mercoledì 18 dicembre

 -  37.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1255 - mercoledì 18 dicembre

 -  17.7 KB

Martedì 17 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1227, 1201 e 1202 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.

Ultimo aggiornamento il 16 dicembre 2024 alle ore 18:16

Previsioni di traffico per la linea 1201 - martedì 17 dicembre

 -  78.3 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - martedì 17 dicembre

 -  60.1 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - martedì 17 dicembre

 -  37.6 KB

Previsioni di traffico per la linea 1255 - martedì 17 dicembre

 -  17.7 KB

Lunedì 16 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1227, 1201 e 1202 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Data ultimo aggiornamento il 15 dicembre 2024 alle ore 21:05

Previsioni di traffico per la linea 1201 - lunedì 16 dicembre

 -  2.3 MB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - lunedì 16 dicembre

 -  59.9 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - lunedì 16 dicembre

 -  38.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1255 - lunedì 16 dicembre

 -  17.6 KB

Domenica 15 dicembre non verrà fornito alcun servizio.

Data ultimo aggiornamento il 13 dicembre 2024 alle ore 16:26

Sabato 14 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1227, 1201 e 1202 nonostante il movimento sociale ancora in corso.

Data ultimo aggiornamento il 13 dicembre 2024 alle ore 16:12

Previsioni di traffico per la linea 1201 - sabato 14 dicembre

 -  78.9 KB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - sabato 14 dicembre

 -  61.5 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - sabato 14 dicembre

 -  38.7 KB

Venerdì 13 dicembre i servizi sono forniti sulle linee 1255 (solo servizi scolastici), 1227, 1201 e 1202.

Data ultimo aggiornamento il 13 dicembre 2024 alle ore 13:53

Previsioni di traffico per la linea 1201 - venerdì 13 dicembre

 -  2.3 MB

Previsioni di traffico per la linea 1202 - venerdì 13 dicembre

 -  50.4 KB

Previsioni di traffico per la linea 1227 - venerdì 13 dicembre

 -  38.8 KB

Previsioni di traffico per la linea 1255 - venerdì 13 dicembre

 -  29.4 KB

