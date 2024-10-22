Notizie simili

Di seguito lo stato di previsione delle prestazioni assicurate
I servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1225, 1227, 1232, 1233 e 1239.
Queste previsioni di traffico rimangono valide fino al 02 marzo 2025 (incluso).
Scopri di seguito gli orari dettagliati per le tue linee nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì), così come per il sabato e la domenica.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 14 febbraio 2025 alle ore 11:37
Lunedì 27 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 e 1255 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 26 gennaio 2025 alle ore 16:51
Domenica 26 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1221, 1227 e 1232 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 25 gennaio 2025 alle ore 14:24
Sabato 25 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227 e 1232 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 24 gennaio 2025 alle ore 14:31
Venerdì 24 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 e 1255 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 23 gennaio 2025 alle ore 14:31
Giovedì 23 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 e 1255 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 22 gennaio 2025 alle ore 14:46
Mercoledì 22 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 e 1255 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Ultimo aggiornamento il 21 gennaio 2025 alle 14:10
Martedì 21 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 e 1255 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 20 gennaio 2025 alle ore 15:13
Lunedì 20 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1257 e 1255 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 19 gennaio 2025 alle ore 15:13
Domenica 19 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1221, 1227 e 1232 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 18 gennaio 2025 alle ore 15:02
Sabato 18 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227 e 1232 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 17 gennaio 2025 alle ore 15:02
Venerdì 17 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 e 1257 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 16 gennaio 2025 alle ore 16:44
Giovedì 16 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 e 1257 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 15 gennaio 2025 alle ore 15:56
Mercoledì 15 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 e 1257 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Ultimo aggiornamento il 14 gennaio alle ore 17:00
Martedì 14 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 e 1257 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 13 gennaio alle ore 17:25
Lunedì 13 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1221, 1222, 1227, 1232, 1233, 1239, 1255 e 1257 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 12 gennaio alle ore 17:24
Domenica 12 gennaio 2025, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202 e 1227 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 11 gennaio alle ore 17:37
Sabato 11 gennaio 2025 i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 e 1227 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 10 gennaio alle ore 15:26
Venerdì 10 gennaio 2025 i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 e 1257 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 9 gennaio alle ore 16:42
Giovedì 9 gennaio 2025 i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 e 1257 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 8 gennaio alle ore 16:36
Mercoledì 8 gennaio 2025 i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 e 1257 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 7 gennaio alle ore 16:12
Martedì 7 gennaio 2025 i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 e 1257 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 6 gennaio alle ore 16:57
Lunedì 6 gennaio 2025 i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222, 1227, 1255 e 1257 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 5 gennaio alle ore 16:52
Sabato 4 gennaio 2025 i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 e 1227 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
!!! Nessun servizio sarà fornito domenica 5 gennaio
Ultimo aggiornamento il 3 gennaio alle 17:14
Venerdì 3 gennaio 2025 i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 e 1227 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Ultimo aggiornamento il 2 gennaio alle 17:27
Giovedì 2 gennaio 2025 i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 e 1227 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Ultimo aggiornamento il 1 gennaio alle ore 18:15
Martedì 31 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 e 1227 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
!!! Nessun servizio sarà fornito mercoledì 1 gennaio 2025
Data ultimo aggiornamento il 30 dicembre alle ore 17:09
Lunedì 30 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1222 e 1227 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 29 dicembre alle ore 23:42
Sabato 28 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1222 e 1227 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
!!! Nessun servizio sarà fornito domenica 29 dicembre
Data ultimo aggiornamento il 27 dicembre alle ore 17:24
Venerdì 27 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1222 e 1227 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 26 dicembre alle ore 16:22
Giovedì 26 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1222 e 1227 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 25 dicembre alle ore 16:31
Martedì 24 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1222 e 1227 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
!!! Nessun servizio sarà fornito mercoledì 25 dicembre
Ultimo aggiornamento il 23 dicembre alle ore 16:00
Lunedì 23 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1203, 1222 e 1227 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 23 dicembre alle ore 6:35
Sabato 21 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202 e 1227 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
!!! Nessun servizio sarà fornito domenica 22 dicembre
Data ultimo aggiornamento il 20 dicembre 2024 alle ore 15:23
Venerdì 20 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1227 e 1255 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 19 dicembre 2024 alle ore 17:06
Giovedì 19 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1227 e 1255 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 18 dicembre 2024 alle ore 16:13
Mercoledì 18 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1201, 1202, 1227 e 1255 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Data ultimo aggiornamento il 17 dicembre 2024 alle ore 15:44
Martedì 17 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1227, 1201 e 1202 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Queste previsioni di traffico sono soggette a rischi operativi.
Ultimo aggiornamento il 16 dicembre 2024 alle ore 18:16
Lunedì 16 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1227, 1201 e 1202 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Data ultimo aggiornamento il 15 dicembre 2024 alle ore 21:05
Domenica 15 dicembre non verrà fornito alcun servizio.
Data ultimo aggiornamento il 13 dicembre 2024 alle ore 16:26
Sabato 14 dicembre, i servizi sono forniti sulle linee 1227, 1201 e 1202 nonostante il movimento sociale ancora in corso.
Data ultimo aggiornamento il 13 dicembre 2024 alle ore 16:12
Venerdì 13 dicembre i servizi sono forniti sulle linee 1255 (solo servizi scolastici), 1227, 1201 e 1202.
Data ultimo aggiornamento il 13 dicembre 2024 alle ore 13:53