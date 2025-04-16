Notizie simili

Un problema con la tua bici? Lo ripariamo ed è un regalo!
Appuntamento alla stazione di Cesson, giovedì 22 maggio dalle 14:00 alle 18:00 e alla stazione di Lieusaint-Moissy, il 27 maggio 2025 dalle 8:00 alle 12:00 (lato Moissy) e dalle 14:00 alle 18:00 (lato Lieusaint).
Nessuna registrazione, nessun costo, solo una mano!
In occasione di maggio in bicicletta, Île-de-France Mobilités ti accompagna in questo mese dedicato all'uso di questa modalità di trasporto dolce per celebrare e adottare la pratica della bicicletta. Così, sul territorio di Sénart, Île-de-France Mobilités organizza stand di riparazione di biciclette nella stazione.
Incontra i nostri team alla stazione di Cesson giovedì 22 maggio dalle 14:00 alle 18:00 e alla stazione di Lieusaint-Moissy il 27 maggio 2025 dalle 8:00 alle 18:00.
Tutte le riparazioni offerte in loco sono GRATUITE per i viaggiatori come revisioni e parti soggette a usura.