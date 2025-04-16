Goditi uno stand di riparazione per May by Bike!

Pubblicato su

Lettura 1 min

Vieni a far riparare gratuitamente la tua bici alle stazioni di Cesson e Lieusaint-Moissy

Fai riparare gratuitamente la tua bicicletta alla stazione di Cesson

Un problema con la tua bici? Lo ripariamo ed è un regalo!

Appuntamento alla stazione di Cesson, giovedì 22 maggio dalle 14:00 alle 18:00 e alla stazione di Lieusaint-Moissy, il 27 maggio 2025 dalle 8:00 alle 12:00 (lato Moissy) e dalle 14:00 alle 18:00 (lato Lieusaint).

Nessuna registrazione, nessun costo, solo una mano!

In occasione di maggio in bicicletta, Île-de-France Mobilités ti accompagna in questo mese dedicato all'uso di questa modalità di trasporto dolce per celebrare e adottare la pratica della bicicletta. Così, sul territorio di Sénart, Île-de-France Mobilités organizza stand di riparazione di biciclette nella stazione.

Incontra i nostri team alla stazione di Cesson giovedì 22 maggio dalle 14:00 alle 18:00 e alla stazione di Lieusaint-Moissy il 27 maggio 2025 dalle 8:00 alle 18:00.

Tutte le riparazioni offerte in loco sono GRATUITE per i viaggiatori come revisioni e parti soggette a usura.

Per saperne di più sulle novità del tuo territorio visita il nostro account X: @Senart_IDFM

Notizie simili