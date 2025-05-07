Notizie simili

In occasione di maggio in bicicletta, Île-de-France Mobilités ti accompagna in questo mese dedicato all'uso di questa modalità di trasporto dolce per celebrare e adottare la pratica della bicicletta. Così, sul territorio della valle di Montmorency, Île-de-France Mobilités organizza stand di riparazione di biciclette presso la stazione di Ermont - Eaubonne.
Incontra le nostre squadre sul piazzale della stazione di Ermont - Eaubonne, di fronte al posto di regolamentazione martedì 27 maggio dalle 16:00 alle 19:00.
Tutte le riparazioni offerte in loco sono GRATUITE per i viaggiatori come revisioni e parti soggette a usura (skid - cavo freno - camera d'aria ecc ...).