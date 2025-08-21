Notizie simili

Lavori sulla linea L: la linea 10 rinforzata per te ogni fine settimana!

La linea 10 è rinforzata per accompagnare i tuoi viaggi durante i lavori della linea L tra Parigi - La Défense e Saint-Nom-la-Bretèche. Quali servizi sono previsti per voi? Ve li presentiamo qui.

Un dispositivo speciale sarà messo in atto durante i 5 fine settimana di interruzione del traffico sulla linea L tra Parigi - La Défense e Saint-Nom-la-Bretèche:

  • Sabato 30 e domenica 31 agosto
  • Sabato 13 e domenica 14 settembre
  • Sabato 20 e domenica 21 settembre
  • Sabato 27 e domenica 28 settembre
  • Sabato 4 e domenica 5 ottobre

Per permetterti di unirti alla RER A a Saint-Germain-en-Laye durante i fine settimana di lavoro, la linea 10 beneficerà di corse aggiuntive, orari prolungati.

I nostri agenti saranno sul campo per informarti e guidarti se necessario.

Linea 10 Mairie de Marly-le-Roi ↔ Saint-Germain-en-Laye, sabato e domenica

  • Per Saint-Germain-en-Laye: prima partenza alle 5:00 e ultima partenza alle 23:50
  • Per Marly-le-Roi: prima partenza alle 6:30 e ultima partenza all'1:20
Scarica l'orario rinforzato della Linea 10

Per trovare tutte le notizie del tuo territorio, vai all'account X (ex-Twitter): @StGermain_IDFM

