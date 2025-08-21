Notizie simili

Un dispositivo speciale sarà messo in atto durante i 5 fine settimana di interruzione del traffico sulla linea L tra Parigi - La Défense e Saint-Nom-la-Bretèche:
- Sabato 30 e domenica 31 agosto
- Sabato 13 e domenica 14 settembre
- Sabato 20 e domenica 21 settembre
- Sabato 27 e domenica 28 settembre
- Sabato 4 e domenica 5 ottobre
Per permetterti di unirti alla RER A a Saint-Germain-en-Laye durante i fine settimana di lavoro, la linea 10 beneficerà di corse aggiuntive, orari prolungati.
I nostri agenti saranno sul campo per informarti e guidarti se necessario.
Linea 10 Mairie de Marly-le-Roi ↔ Saint-Germain-en-Laye, sabato e domenica
- Per Saint-Germain-en-Laye: prima partenza alle 5:00 e ultima partenza alle 23:50
- Per Marly-le-Roi: prima partenza alle 6:30 e ultima partenza all'1:20