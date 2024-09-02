Notizie simili

Dal 2 settembre 2024, Île-de-France Mobilités sta cambiando l'offerta nella regione, accompagnata da una rinumerazione per migliorare la leggibilità delle linee di autobus sul territorio di Cergy-Pontoise Confluence.

Perché il numero di linea cambia?

La rete di autobus dell'Ile-de-France è composta da circa 1.900 linee, con sistemi di numerazione che coesistono, ma non sono uguali.

Attualmente, ci sono nomi molto diversi(1, TEx, 340, 95-02, 11L) e duplicati nei numeri di linea (ci sono 32 linee sull'attuale rete di autobus), il che complica la comprensione della rete.

Come orientarsi tra i nuovi numeri?

L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico. Sul territorio di Cergy-Pontoise Confluence, tutte le linee di autobus ora iniziano con 12.

Vi invitiamo a consultare le novità riguardanti la rinumerazione regionale cliccando qui.