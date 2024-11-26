Notizie simili

Una nuova numerazione sul territorio di Evry Centre Essonne

Perché il numero di linea cambia?

La rete di autobus nell'Île-de-France è composta da quasi 1900 linee, di cui 1500 nella periferia esterna, e l'attuale numerazione porta ad avere molte linee che portano lo stesso numero.

Gli strumenti per trovare orari e percorsi sono regionali, ed è quindi spesso complicato trovare la tua linea. Ad esempio, ci sono 13 linee di autobus con il numero 10!

Come orientarsi tra i nuovi numeri?

L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico. Sul territorio Evry Centre Essonne tutte le linee di autobus ora iniziano con 42.

Quando possibile, il vecchio numero è stato utilizzato per facilitare il cambiamento (esempi: la linea 401 diventa la linea 4201, la linea 404 diventa la linea 4204, ecc.).

I numeri della linea Express iniziano con il numero del loro dipartimento (esempi: linea 9112).

Cosa porterà questo nuovo numero agli utenti?

Gli utenti saranno in grado di trovare la loro linea di autobus più facilmente, perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero!

Pertanto, quando digitiamo il suo numero nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito iledefrance-mobilites.fr, saremo in grado di accedere direttamente alle informazioni su di esso.