Il 6 gennaio 2025, Île-de-France Mobilités riorganizza l'offerta di autobus su alcune linee nell'area di Evry Centre Essonne e i numeri delle linee vengono modificati, per maggiore chiarezza.
Trova qui le informazioni sulle tue linee del Settore Centrale:
Bondoufle - Evry-Courcouronnes - Brétigny-sur-Orge - Ris-Orangis - Soisy-sur-Seine - Le Plessis-Pâté - Lisses
Linea 4206 (ex 402):
La linea 4206 è rinforzata: circolerà interamente su un binario dedicato e collegherà Viry-Châtillon a Corbeil-Essonnes attraverso la stazione di Evry-Courcouronnes in 55 minuti. La sua offerta sarà rafforzata durante la settimana con un autobus ogni 7 minuti nelle ore di punta mattutine e serali dalle 4:30 a mezzanotte.
Anche l'offerta del fine settimana sarà aumentata con una media di un autobus ogni 10 minuti il sabato e 15 minuti la domenica.
Linea 4212 (ex 403):
Per migliorare i collegamenti con la RER C, la linea 4212 viene prolungata fino alla stazione di Brétigny-sur-Orge.
L'offerta per Brétigny-sur-Orge sarà in media:
- un autobus ogni 30 minuti dal lunedì al venerdì dalle 5:30 alle 22:30
- un autobus ogni 30 minuti il sabato dalle 06:00 alle 22:30
- un autobus ogni ora la domenica dalle 06:00 alle 22:30
Sul percorso tra Imprimerie Nationale e la stazione di Bras de Fer, l'offerta sarà di un autobus ogni 15 minuti per tutto il giorno.
Parallelamente, la linea sarà accorciata per migliorare i tempi di percorrenza verso Brétigny-sur-Orge e la Croix Blanche. Il suo nuovo capolinea sarà la stazione Bras de Fer e continuerà a servire la stazione di Evry-Courcouronnes Centre (collegamento con la RER D).
Linea 4204 (ex 404):
La linea 4204 collegherà Soisy-sur-Seine a Evry-Courcouronnes. Servirà le stazioni di Bois de l'Épine, Val de Seine e Evry-Courcouronnes Centre. Opererà dalle 6:00 alle 22:30 e la sua offerta sarà adattata al territorio con:
- un autobus ogni 15 minuti in media nelle ore di punta dal lunedì al venerdì (30 minuti durante il giorno)
- un autobus ogni 30 minuti in media il sabato dalle 06:00 alle 22:00
- un autobus ogni ora in media la domenica dalle 06:00 alle 21:00
Parallelamente, la linea 453, che operava solo la domenica, viene soppressa e il suo percorso viene rilevato dalla linea 4204, che fornirà lo stesso servizio.
Linea 4216 (ex 416):
Per supportare lo sviluppo dell'area Leonardo da Vinci a Lisses dedicata alle attività high-tech, la linea 4216 funzionerà tutto il giorno dal lunedì al venerdì dalle 6:30 alle 19:30 con 8 nuove partenze durante il giorno.
Linea 4214 (ex 414):
La linea 4214 vede evolvere la sua offerta per consentire agli abitanti di Evry-Courcouronnes di recarsi al centro commerciale Le Spot nei fine settimana.
Con questa nuova offerta, i residenti beneficeranno di un autobus ogni ora tra le 8:00 e le 19:00 il sabato e tra le 10:00 e le 18:00 la domenica.
Linea N139:
La linea N139 è rinforzata ogni sera nei giorni feriali con un autobus ogni 30 minuti.