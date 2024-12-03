Il 6 gennaio 2025, Île-de-France Mobilités ha riorganizzato l'offerta di autobus su alcune linee nell'area di Evry Centre Essonne e ha modificato i numeri delle linee per maggiore chiarezza.
Trova qui le informazioni sulle tue linee nel settore est:
Corbeil-Essonnes - Morsang-sur-Seine - Tigery - Saint-Germain-lès-Corbeil - Soisy-sur-Seine - Saintry-sur-Seine -Etiolles - Saint-Pierre-du-Perray
Linea 4230 (ex 302):
Un migliore collegamento con la stazione di Corbeil-Essonnes.
Al fine di ottimizzare la linea e rafforzare la sua offerta, la linea 4230 terminerà alla stazione di Corbeil-Essonnes.
Il suo percorso tra la stazione di Corbeil-Essonnes e Henri Dunant sarà cancellato.
Per gli abitanti del quartiere di Montconseil (fermate Square, La Tour e Salvador Allende), la linea 4202 prenderà il sopravvento con un autobus ogni 10 minuti in media per arrivare alla stazione di Corbeil-Essonnes.
Linea 4231 (ex 7001):
La linea 4231 collega i comuni di Tigery e Saint-Germain-lès-Corbeil alla stazione di Corbeil-Essonnes.
Al fine di migliorare il collegamento con la stazione di Corbeil-Essonnes, l'offerta della linea si evolve con un autobus ogni 15 minuti nelle ore di punta dal lunedì al venerdì.