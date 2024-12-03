Settore Est: un'offerta di trasporto rinnovata, dal 6 gennaio 2025!

Settore orientale: Corbeil-Essonnes - Morsang-sur-Seine - Tigery - Saint-Germain-lès-Corbeil - Soisy-sur-Seine - Saintry-sur-Seine -Etiolles - Saint-Pierre-du-Perray

Il 6 gennaio 2025, Île-de-France Mobilités ha riorganizzato l'offerta di autobus su alcune linee nell'area di Evry Centre Essonne e ha modificato i numeri delle linee per maggiore chiarezza.

Trova qui le informazioni sulle tue linee nel settore est:

Linea 4230 (ex 302):

Un migliore collegamento con la stazione di Corbeil-Essonnes.

Al fine di ottimizzare la linea e rafforzare la sua offerta, la linea 4230 terminerà alla stazione di Corbeil-Essonnes.
Il suo percorso tra la stazione di Corbeil-Essonnes e Henri Dunant sarà cancellato.

Per gli abitanti del quartiere di Montconseil (fermate Square, La Tour e Salvador Allende), la linea 4202 prenderà il sopravvento con un autobus ogni 10 minuti in media per arrivare alla stazione di Corbeil-Essonnes.

Linea 4231 (ex 7001):

La linea 4231 collega i comuni di Tigery e Saint-Germain-lès-Corbeil alla stazione di Corbeil-Essonnes.

Al fine di migliorare il collegamento con la stazione di Corbeil-Essonnes, l'offerta della linea si evolve con un autobus ogni 15 minuti nelle ore di punta dal lunedì al venerdì.

