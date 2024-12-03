Il 6 gennaio 2025, Île-de-France Mobilités riorganizza l'offerta di autobus su alcune linee nel territorio di Evry Centre Essonne e i numeri di linea vengono modificati, per maggiore chiarezza.
Trova qui le informazioni sulle tue linee nel settore nord:
Viry-Châtillon - Juvisy-sur-Orge - Savigny-sur-Orge - Grigny
Linea 4205 (ex DM2):
La linea 4205 collega i comuni di Grigny e Viry-Châtillon alla stazione di Juvisy-sur-Orge.
Importante linea del territorio, la sua offerta si rafforza nelle ore di punta con un autobus ogni 10-12 minuti in media durante la settimana.
La sua offerta si evolve anche il sabato mattina con una prima partenza della linea assicurata alle 5:00.
Linea 4206 (ex 402):
La sua offerta si evolverà in modo significativo prima dell'arrivo di Tzen4.
La linea 4206 circolerà interamente su un binario dedicato e collegherà Viry-Châtillon a Corbeil-Essonnes attraverso la stazione di Evry-Courcouronnes in 55 minuti. La sua offerta sarà rafforzata durante la settimana con un autobus ogni 7 minuti nelle ore di punta mattutine e serali dalle 4:30 a mezzanotte.
Anche l'offerta del fine settimana sarà aumentata con una media di un autobus ogni 10 minuti il sabato e 15 minuti la domenica.
Linea 4223 (ex 402):
La linea 4223 collega la RER C a Savigny-sur-Orge e la RER D a Grigny.
Permette inoltre agli studenti delle scuole superiori dei comuni di Grigny e Viry-Châtillon di recarsi alle scuole superiori Monge e Corot a Savigny-sur-Orge.
Per soddisfare l'elevata domanda su questa linea al mattino, la sua offerta è rafforzata con un autobus ogni 7 minuti in media.
Linea N139:
La linea N139 è rinforzata ogni sera nei giorni feriali con un autobus ogni 30 minuti.