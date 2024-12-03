Linea 4206 (ex 402):

La sua offerta si evolverà in modo significativo prima dell'arrivo di Tzen4.

La linea 4206 circolerà interamente su un binario dedicato e collegherà Viry-Châtillon a Corbeil-Essonnes attraverso la stazione di Evry-Courcouronnes in 55 minuti. La sua offerta sarà rafforzata durante la settimana con un autobus ogni 7 minuti nelle ore di punta mattutine e serali dalle 4:30 a mezzanotte.

Anche l'offerta del fine settimana sarà aumentata con una media di un autobus ogni 10 minuti il sabato e 15 minuti la domenica.