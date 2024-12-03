Il 6 gennaio 2025, Île-de-France Mobilités ha riorganizzato l'offerta di autobus su alcune linee nell'area di Évry Centre Essonne e i numeri delle linee sono stati modificati per maggiore chiarezza.
Trova qui le informazioni sulle tue linee nel Settore Sud:
Corbeil-Essonnes - Le Coudray-Montceaux - Lisses - Villabé
Linea 4241 (ex 405):
La linea 4241 collegherà la stazione di Orangis Bois de l'Epine alla stazione di Corbeil-Essonnes attraverso la stazione di Evry-Courcouronnes Centre.
I suoi orari rimangono invariati.
Linea 4243 (ex 303):
La linea 4243 serve la città di Corbeil-Essonnes collegando le stazioni di Moulin Galant e Corbeil-Essonnes Zola.
Per adattare l'offerta della linea alle esigenze di viaggio, la linea viene rinforzata al mattino con un autobus ogni 15 minuti in media dalle 5:00 alle 7:00.
Funziona anche più tardi la sera fino a mezzanotte (rispetto alle 23:00 di oggi).
Linea 4245 (ex 304 e 415):
Per completare la semplificazione della rete di autobus nel settore meridionale dell'agglomerato, le linee 415 e 304 sono state fuse per creare una nuova linea. La nuova linea 4245 collegherà la stazione di Evry-Courcouronnes alla stazione di Corbeil-Essonnes attraverso i comuni di Lisses e Villabé.
Servirà anche la stazione di Villabé. La sua offerta sarà aumentata durante la settimana con:
- un autobus ogni 15 minuti in media nelle ore di punta
- un autobus ogni 30 minuti in media durante il giorno
Linea 4203 (ex 301):
La linea 4203 è ora la linea principale del comune di Corbeil-Essonnes.
La sua offerta è aumentata per accompagnare l'aumento delle sue presenze:
- nei giorni feriali: un autobus ogni 10 minuti in media nelle ore di punta e 15 minuti durante il giorno. Funzionerà anche fino a mezzanotte (contro le 23:00 attuali)
- il sabato: più autobus la sera con un autobus ogni 20 minuti in media (contro i 30 minuti attuali). Funzionerà anche fino a mezzanotte (contro le 23:00 attuali) il sabato e la domenica
- Per i mesi di luglio e agosto: la sua offerta è raddoppiata
Linea 4242 (ex 402S):
Per accompagnare l'evoluzione della linea 4206, viene creata una nuova linea per collegare Le Coudray-Montceaux alla stazione di Bras de Fer a Evry-Courcouronnes tramite la RN7.
Funzionerà dalle 4:30 alle 22:30 e la sua offerta sarà adattata alle esigenze di viaggio di questo settore con una media di un autobus ogni 15 minuti nelle ore di punta dal lunedì al venerdì. Funzionerà anche il sabato con una media di un autobus ogni 25 minuti tutto il giorno dalle 4:30 alle 23:00.
Per la domenica, offrirà un autobus ogni ora dalle 5:00 alle 23:00.
Linea N139:
La linea N139 è rinforzata ogni sera nei giorni feriali con un autobus ogni 30 minuti.