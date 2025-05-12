Notizie simili

Goditi uno stand di riparazione per May by Bike!

Vieni a far riparare gratuitamente la tua bicicletta alla stazione di Juvisy-sur-Orge.

Un problema con la tua bici? Lo ripariamo ed è un regalo!

Appuntamento alla stazione di Juvisy-sur-Orge, lunedì 12 e 26 maggio dalle 15:00 alle 18:30.

Nessuna registrazione, nessun costo, solo una mano!

In occasione di maggio in bicicletta, Île-de-France Mobilités ti accompagna in questo mese dedicato all'uso di questa modalità di trasporto dolce per celebrare e adottare la pratica della bicicletta. Così, sul territorio di Cœur d'Essonne, Île-de-France Mobilités organizza stand di riparazione di biciclette nelle stazioni.

Incontra i nostri team alla stazione di Juvisy-sur-Orge lunedì 12 e 26 maggio dalle 15:00 alle 18:30.

Tutte le riparazioni offerte in loco sono GRATUITE per i viaggiatori come revisioni e parti soggette a usura.

Per saperne di più sulle novità del tuo territorio visita il nostro account X:@CoeurEs_IDFM

