Notizie simili

- Un'estensione dell'orario mattutino dalla Gare des Mureaux con una 1apartenza alle 5 del mattino, dal lunedì al venerdì.
- La creazione di 3 corse semi-dirette (1 al mattino e 2 alla sera) sugli orari più frequentati al fine di ridurre i tempi di percorrenza della linea.
- Un rinforzo dell'offerta il sabato pomeriggio per offrire ai passeggeri un servizio ai poli commerciali e ricreativi della linea, con una frequenza di 30 minuti.
- La creazione di un'offerta domenicale per raggiungere i centri commerciali e di svago, con una frequenza oraria.
La tua linea sempre così diretta e ancora + generosa!
La linea 7819, che collega la Gare des Mureaux/Aérospatiale a Versailles Europe, sarà rafforzata a partire dal 5 gennaio 2026. Un'offerta più generosa, con alcune corse più dirette.