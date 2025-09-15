Notizie simili

Settimana europea della mobilità 2025 dal 16 al 22 settembre 2025
I team del tuo territorio di Cœur d'Essonne ti incontreranno, in occasione della Settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre 2025, per informarti sull'offerta di trasporto delle tue linee di autobus.
Non vediamo l'ora di:
- 17 settembre 2025 dalle 17 alle 19 alla Croix Blanche (fermata dell'autobus: ZI Croix blanche).
- 18 settembre 2025 dalle 17 alle 19 alla stazione di Brétigny-sur-Orge (lato Brossolette).
- 19 settembre 2025 dalle 17 alle 19 alla stazione di Sainte-Geneviève-des-Bois (lato Place).
I nostri team saranno inoltre lieti di rispondere alle vostre domande o richieste di informazioni sui biglietti di trasporto e sui servizi offerti nel territorio di Cœur d'Essonne.
Vi aspettiamo!
Per saperne di più sulle novità del tuo territorio, visita il nostro account X: @CoeurEs_IDFM