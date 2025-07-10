Notizie simili

Settimana della mobilità 2025: i tuoi team del territorio di Grand Versailles ti vengono incontro!

I team del vostro territorio vi incontreranno mercoledì 24 settembre al Satory Mobilab di Versailles, in occasione della Settimana Europea della Mobilità.

I team del tuo territorio della Grande Versailles ti incontreranno in occasione della Settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre 2025, per informarti sull'offerta di trasporto delle tue linee di autobus.

Vi aspettiamo mercoledì 24 settembre 2025 dalle 11 alle 14 al Satory Mobilab di Versailles.

I nostri team saranno inoltre lieti di rispondere alle vostre domande o richieste di informazioni sui biglietti offerti e sui servizi offerti nella Grande Versailles.

Vi aspettiamo!

Per saperne di più sulle novità del tuo territorio, visita il nostro account X: @Versailles_IDFM

