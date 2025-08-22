Notizie simili

I team del tuo territorio nella valle di Montmorency ti vengono incontro, in occasione della Settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre 2025, per informarti sull'offerta di trasporto delle tue linee di autobus.
Vi aspettiamo martedì 16 settembre 2025 alla stazione di Ermont Eaubonne dalle 15:00 alle 18:00.
I nostri team saranno inoltre lieti di rispondere alle vostre domande o richieste di informazioni sui biglietti di trasporto e sui servizi offerti nella valle di Montmorency.
Vi aspettiamo!
Per saperne di più sulle novità del tuo territorio, visita il nostro account X: @Mtmorency_IDFM