Notizie simili

Settimana della mobilità 2025: i tuoi team di Saint Germain Boucles de Seine ti vengono incontro!

Dal 16 al 22 settembre 2025, i team del tuo territorio ti incontreranno in occasione della Settimana Europea della Mobilità.

Scambi, consigli e informazioni a Saint-Germain-en-Laye.

Parliamo di mobilità insieme!

In occasione della Settimana Europea della Mobilità, veniamo a trovarvi per informarvi sull'offerta di trasporto delle vostre linee di autobus.

Non vediamo l'ora di:

  • Martedì 16 settembre 2025 dalle 16:00 alle 18:30, nella stazione di Saint-Germain-en-Laye
  • Sabato 20 settembre 2025 dalle 9:00 alle 17:00, Rue de Paris a Saint-Germain-en-Laye

I nostri team saranno inoltre lieti di rispondere alle vostre domande o richieste di informazioni sui biglietti di trasporto e sui servizi offerti sul territorio di Saint Germain Boucles de Seine.

Vi aspettiamo!

Per saperne di più sulle novità del tuo territorio, visita il nostro account X: @StGermain_IDFM

