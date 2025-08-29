Notizie simili

Parliamo di mobilità insieme!
In occasione della Settimana Europea della Mobilità, veniamo a trovarvi per informarvi sull'offerta di trasporto delle vostre linee di autobus.
Non vediamo l'ora di:
- Martedì 16 settembre 2025 dalle 16:00 alle 18:30, nella stazione di Saint-Germain-en-Laye
- Sabato 20 settembre 2025 dalle 9:00 alle 17:00, Rue de Paris a Saint-Germain-en-Laye
I nostri team saranno inoltre lieti di rispondere alle vostre domande o richieste di informazioni sui biglietti di trasporto e sui servizi offerti sul territorio di Saint Germain Boucles de Seine.
Vi aspettiamo!