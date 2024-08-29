Notizie simili

I team del tuo territorio della valle di Montmorency ti incontreranno, in occasione della Settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre 2024, per informarti sull'offerta di trasporto delle tue linee di autobus.
Vi aspettiamo martedì 17 settembre dalle 15 alle 17 alla stazione di Ermont Eaubonne
I nostri team saranno inoltre lieti di rispondere alle vostre domande o richieste di informazioni sui biglietti di trasporto e sui servizi offerti nella valle di Montmorency.
Vi aspettiamo!
Per saperne di più e trovare tutte le informazioni sul traffico e le notizie del tuo territorio, visita il nostro account X (ex-Twitter): @Mtmorency_IDFM