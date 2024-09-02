Notizie simili

I team del tuo territorio di Sénart vengono a incontrarti, in occasione della Settimana europea della mobilità, dal 16 al 22 settembre 2024, per informarti sull'offerta di trasporto delle tue linee di autobus.
Non vediamo l'ora di vederti:
- Alla stazione di Lieusaint: lunedì 16 settembre 2024 dalle 16:30 alle 18:00 e martedì 17 settembre dalle 6:40 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 18:00
- Alla stazione di Combs-la-Ville: mercoledì 18 settembre 2024 dalle 6:40 alle 8:30 e giovedì 19 settembre dalle 16:30 alle 18:00
- Alla stazione di Cesson: mercoledì 18 settembre dalle 16.30 alle 18 e giovedì 19 settembre dalle 6.40 alle 8.30
- Alla stazione di Savigny-le-Temple: venerdì 20 settembre 2024 dalle 6:40 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 18:00
- Alla fermata Trait d'Union al Carré Sénart: sabato 21 settembre 2024 dalle 14:00 alle 16:30
I nostri team saranno inoltre lieti di rispondere alle vostre domande o richieste di informazioni sui biglietti di trasporto e sui servizi offerti sul territorio di Sénart.
Vi aspettiamo!
Per saperne di più e trovare tutte le informazioni sul traffico e le notizie del tuo territorio, visita il nostro account X (ex-Twitter): @Senart_IDFM