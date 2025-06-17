Notizie simili

Sono aperte le iscrizioni alla carta scuolabus 2025/2026! D'ora in poi, informati e iscriviti a questa carta di trasporto.
A chi è rivolta la tessera scuolabus?
La carta scuolabus (es. carta Optile) è un biglietto di trasporto valido solo per un viaggio giornaliero di andata e ritorno tra casa e scuola, da effettuare durante il periodo scolastico.
(Questa carta non consente di viaggiare durante le vacanze scolastiche).
È destinato agli studenti delle scuole medie e superiori che seguono un'istruzione primaria o secondaria o una classe di preparazione all'apprendistato.
Gli alunni della scuola materna e primaria non possono richiedere questa tessera di trasporto.
Inoltre, questa carta viene rilasciata dall'operatore di autobus nel tuo territorio a seguito di un abbonamento.
Altri biglietti di trasporto sono disponibili sul sito web di Île-de-France Mobilités.
Requisiti di ammissibilità:
La carta non è valida nei fine settimana, durante le vacanze scolastiche, su un'altra linea o per effettuare più di un viaggio di andata e ritorno al giorno.
Per ottenere questa carta, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- Essere scolarizzati in un istituto educativo PUBBLICO o PRIVATO sotto contratto.
- Avere meno di 21 anni al 1° settembre dell'anno di abbonamento.
- Risiedere in Ile-de-France.
- Essere un ambulatoriale o un mezza pensione.
- Essere scolarizzati a più di 3 km da casa (percorso pedonale più breve).
- Se tuo figlio frequenta la scuola superiore, l'importo dipenderà dal numero di sezioni coperte (contattaci via email [email protected] per informazioni)
Inoltre, se il percorso comprende più di 4 sezioni (la distanza varia in base ai confini della sezione, ma generalmente nel caso di un viaggio di oltre 7 km sulla linea di autobus), la carta non è sovvenzionata dal Dipartimento e diventa quindi più costosa di un pacchetto imagineR.
Deroga comune di Oncy-sur-Ecole – linea 4346:
Una deroga alla regola dei 3 chilometri è stata concessa dal CD91 per gli studenti di Oncy-sur-Ecole che frequentano il collegio Jean Rostand di Milly-la-Forêt.
Tariffe e condizioni per i comuni della Comunità dei Comuni della Val d'Essonne:
Auvernaux, Ballancourt-sur-Essonne, Baulne, Cerny, Champcueil, Chevannes, D'Huison-Longueville, Echarcon, Fontenay-le-Vicomte, Guigneville-sur-Essonne, Itteville La Ferté-Alais, Leudeville, Mennecy, Nainville-les-Roches, Ormoy, Orveau, Saint-Vrain, Vayres-sur-Essonne, Vert-le-Grand, Vert-le-Petit
- Richiesta di tessera compilata, firmata e timbrata dalla scuola (timbro non necessario in caso di rinnovo)
- La Comunità dei Comuni si occupa di una parte della carta: dato questo aiuto, i genitori devono inviarci un pagamento tramite assegno dell'importo corrispondente al numero di sezioni intestate a KEOLIS (tabella sotto):
Tariffe e condizioni per il comune di Maisse :
• Domanda di tessera compilata, firmata e con il timbro della scuola (timbro inutile in caso di rinnovo)
• Il comune di Maisse si occupa di parte della mappa. Dato questo aiuto, i genitori devono inviarci un pagamento tramite assegno per l'importo corrispondente al numero di sezioni intestate a KEOLIS (tabella seguente):
Tariffe e condizioni per gli altri comuni:
• Domanda di tessera compilata, firmata e con il timbro della scuola (timbro inutile in caso di rinnovo)
• I genitori devono inviarci un pagamento tramite assegno per l'importo corrispondente al numero di sezioni intestate a KEOLIS (tabella sotto):
Come posso ottenere la mia carta scuolabus:
È necessario restituire la seguente cartella:
• Domanda di tessera scolastica (modulo di iscrizione) compilata, firmata e con il timbro della scuola
• Il pagamento tramite assegno, intestato a KEOLIS al seguente indirizzo:
TISSE – Centro operativo Bus Bondoufle
Servizio di tessera scolastica
Via del Canale 5
91070 BONDOUFLE
Domande sulla tua carta scuolabus?
Potete contattarci via e-mail: [email protected] (si prega di indicare Service Scolaire nell'oggetto) e per telefono al numero 01 80 96 31 87.