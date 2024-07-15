Notizie simili

Abbonamento Scuolabus Card 2024/2025

La campagna di sottoscrizione/rinnovo della Carta Scuolabus 2024/2025 è aperta dal 12 giugno al 31 ottobre 2024.

La School Bus Card (CSB) consente di effettuare un viaggio giornaliero di sola andata e ritorno tra il domicilio e la scuola dello studente su una linea di autobus regolare approvata OPTILE (origine-destinazione determinata per l'anno scolastico).

Condizioni di accesso alla carta scuolabus

  • Risiedere nell'Île-de-France: è possibile mantenere un solo indirizzo di residenza.
  • Avere meno di 21 anni al 1° settembre dell'anno scolastico di abbonamento.
  • Frequentare l'istruzione primaria o secondaria o un corso di preparazione all'apprendistato ed essere scolarizzato in un istituto pubblico o privato e con un contratto di associazione.
  • Essere scolarizzati con lo status di esterno o mezza pensione.
  • Essere domiciliati a 3 km o più dall'istituto scolastico.

*Oltre a ciò, possono essere prese in considerazione solo le richieste relative a una situazione particolare (trasloco, cambio di stabilimento, ecc.).

Come posso iscrivermi/rinnovare la Optile School Card?

Rinnovo

  • Hai ricevuto il tuo file, ricordati di modificare le tue informazioni.
  • Restituisci il modulo compilato a:

Francilité Seine et Oise
Servizio di mappe scolastiche
13 Rue de la Tréate
95310 Saint-Ouen-l'Aumône

1° abbonamento

  • Scarica il tuo modulo di registrazione
  • Completalo e fallo convalidare dal tuo college / scuola superiore

Il file deve essere restituito solo per posta, debitamente compilato, firmato e timbrato dalla scuola, con pagamento tramite assegno intestato a Francilité Seine et Oise all'indirizzo sottostante:

Francilité Seine et Oise
Servizio di mappe scolastiche
13 Rue de la Tréate
95310 Saint-Ouen-l'Aumône

Verranno elaborati solo i file completi, qualsiasi file incompleto, illeggibile o non conforme verrà automaticamente restituito alle famiglie.
Solo i file ricevuti per posta saranno elaborati, nessun file sarà accettato in loco.

Scarica il modulo di registrazione della tua School Card Bus 2024 2025

 -  1.3 MB

Tariffe 2024- 2025

Dipartimento Yvelines (78)

Studente universitario / studente di scuola superiore per 2 sezioni: 219,00€

Studente universitario / studente di scuola superiore per 3 sezioni: 292,40 €

Studente universitario / studente di scuola superiore per 4 sezioni: 374.40€

Dipartimento Val d'Oise (95)

Studente universitario / studente di scuola superiore per 2/3 sezioni: Prezzo unico 133,99 €

Contatti - Informazioni

Per qualsiasi informazione sulla carta scuolabus, puoi contattare i nostri agenti del Transport Shop tramite:

Telefono : 01 34 42 75 15

Per saperne di più sui diversi biglietti di trasporto, visita il sito web iledefrancemobilités.fr sezione tariffe.

Puoi anche seguire le nostre notizie su Twitter: @CPConflu_IDFM

Ci vediamo presto sul tuo territorio!

