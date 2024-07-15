Notizie simili

La School Bus Card (CSB) consente di effettuare un viaggio giornaliero di sola andata e ritorno tra il domicilio e la scuola dello studente su una linea di autobus regolare approvata OPTILE (origine-destinazione determinata per l'anno scolastico).
Condizioni di accesso alla carta scuolabus
- Risiedere nell'Île-de-France: è possibile mantenere un solo indirizzo di residenza.
- Avere meno di 21 anni al 1° settembre dell'anno scolastico di abbonamento.
- Frequentare l'istruzione primaria o secondaria o un corso di preparazione all'apprendistato ed essere scolarizzato in un istituto pubblico o privato e con un contratto di associazione.
- Essere scolarizzati con lo status di esterno o mezza pensione.
- Essere domiciliati a 3 km o più dall'istituto scolastico.
*Oltre a ciò, possono essere prese in considerazione solo le richieste relative a una situazione particolare (trasloco, cambio di stabilimento, ecc.).
Come posso iscrivermi/rinnovare la Optile School Card?
Rinnovo
- Hai ricevuto il tuo file, ricordati di modificare le tue informazioni.
- Restituisci il modulo compilato a:
Francilité Seine et Oise
Servizio di mappe scolastiche
13 Rue de la Tréate
95310 Saint-Ouen-l'Aumône
1° abbonamento
- Scarica il tuo modulo di registrazione
- Completalo e fallo convalidare dal tuo college / scuola superiore
Il file deve essere restituito solo per posta, debitamente compilato, firmato e timbrato dalla scuola, con pagamento tramite assegno intestato a Francilité Seine et Oise all'indirizzo sottostante:
Francilité Seine et Oise
Servizio di mappe scolastiche
13 Rue de la Tréate
95310 Saint-Ouen-l'Aumône
Verranno elaborati solo i file completi, qualsiasi file incompleto, illeggibile o non conforme verrà automaticamente restituito alle famiglie.
Solo i file ricevuti per posta saranno elaborati, nessun file sarà accettato in loco.
Tariffe 2024- 2025
Dipartimento Yvelines (78)
Studente universitario / studente di scuola superiore per 2 sezioni: 219,00€
Studente universitario / studente di scuola superiore per 3 sezioni: 292,40 €
Studente universitario / studente di scuola superiore per 4 sezioni: 374.40€
Dipartimento Val d'Oise (95)
Studente universitario / studente di scuola superiore per 2/3 sezioni: Prezzo unico 133,99 €
Contatti - Informazioni
Per qualsiasi informazione sulla carta scuolabus, puoi contattare i nostri agenti del Transport Shop tramite:
Telefono : 01 34 42 75 15
Per saperne di più sui diversi biglietti di trasporto, visita il sito web iledefrancemobilités.fr sezione tariffe.
Puoi anche seguire le nostre notizie su Twitter: @CPConflu_IDFM
Ci vediamo presto sul tuo territorio!