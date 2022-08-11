Notizie simili

Dal 29 agosto 2022, il tuo Transport à la Demande arriva ad Aigremont e Chambourcy e prende alcune fermate delle linee R6 e 8. Servizio disponibile su prenotazione.
Ora hai la possibilità di prenotare una corsa domenicale in 4 nuovi orari dal Collège André Derain:
- 11:20
- 13:20
- 15:20
- 17:20
Questi orari sono stati selezionati per consentire di raggiungere facilmente altre linee in coincidenza:
- La linea R4 inizia a Saint-Germain-en-Laye alle 11:30, 13:30, 15:30 e 17:30 al Collège André Derain.
- La linea 52 inizia a Poissy La Bruyère alle 15:30 e alle 17:35
A presto sulle nostre linee!