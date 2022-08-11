Notizie simili

Novità: la tua linea TàD 78 funziona anche la domenica

D'ora in poi, puoi prenotare una corsa di domenica (per una corsa a partire dal 29 agosto)!

Dal 29 agosto 2022, il tuo Transport à la Demande arriva ad Aigremont e Chambourcy e prende alcune fermate delle linee R6 e 8. Servizio disponibile su prenotazione.

Ora hai la possibilità di prenotare una corsa domenicale in 4 nuovi orari dal Collège André Derain:

  • 11:20
  • 13:20
  • 15:20
  • 17:20

Questi orari sono stati selezionati per consentire di raggiungere facilmente altre linee in coincidenza:

  • La linea R4 inizia a Saint-Germain-en-Laye alle 11:30, 13:30, 15:30 e 17:30 al Collège André Derain.
  • La linea 52 inizia a Poissy La Bruyère alle 15:30 e alle 17:35

A presto sulle nostre linee!

