Notizie simili

Diventa un testimone di linea sul territorio di Terres d'Envol!

Diventa un testimone di linea e contribuisci alla qualità del servizio della rete di autobus

Prendi le linee di autobus Terres d'Envol e vuoi contribuire a migliorare la qualità del servizio?

Viaggi regolarmente nel territorio di Terres d'Envol. Siete quindi ambasciatori quotidiani di un migliore trasporto pubblico.

Questo sistema è stato istituito dall'Associazione FNAUT (Federazione nazionale delle associazioni degli utenti dei trasporti) in collaborazione con Île-de-France Mobilités e i vettori.

Come funziona?

  1. Accedi al sito web dell'associazione FNAUT (tramite il link sottostante):
  2. Vai alla sezione: "Indicatori di linea". Quindi, seleziona "Fai una testimonianza".
  3. Basta compilare il modulo cliccando sul territorio "Terres d'Envol", scegliendo la linea, la data, l'ora, la fermata e il criterio.
  4. Infine, clicca su "invia"!
Vai al sito

La tua opinione è preziosa per aiutarci a migliorare la qualità dei tuoi viaggi.

