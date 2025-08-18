Dopo il successo dell'implementazione delle linee 4602, 4621 e 4622 come parte della prima fase di ristrutturazione della rete di autobus nell'aprile 2025, la riprogettazione delle linee del territorio di Parigi Saclay continua.
A partire dal 15 settembre, vengono implementati nuovi sviluppi. Esse riguardano più in particolare i comuni di Marcoussis, Orsay, Palaiseau e Les Ulis e concomitanti con la rinumerazione delle linee della rete.
In poche parole:
- le linee 5 e DM10A si fondono e diventano la nuova linea 4605 la cui offerta viene rafforzata e ampliata (creazione di un'offerta domenicale),
- Viene creata la linea 4627 per servire meglio l'ospedale Paris-Saclay da Les Ulis e Orsay,
- Le linee 4665 e 4666 riprendono le corse scolastiche dell'ex DM10A per servire le scuole superiori Essouriau e Blaise Pascal.
Linea 4605
Questa linea collega la città di Marcoussis a quella di Orsay via Les Ulis, dal lunedì alla domenica.
A Marcoussis, corre tra le fermate Chêne Rond e Poteau Blanc, con un capolinea parziale a Étang Neuf nelle ore di punta nei giorni feriali.
A Les Ulis, serve il centro commerciale Ulis 2 sul lato Aubrac e offre molti collegamenti con altre linee di autobus (linea 4621 per Massy-Palaiseau - fermate Cévennes o Stade, linea 9 per il Plateau de Saclay - fermata Bourgogne).
A Orsay, termina alla stazione RER B Orsay-Ville e offre un accesso diretto a Parigi.
La linea 4605 è + semplice, + passaggi, + ampiezza!
» Operazione : dal lunedì alla domenica
» Ampiezza : 5:00 - 22:05 nei giorni feriali, 5:28 - 22:05 il sabato e 7:20 - 21:35 la domenica
» Frequenza settimanale : da 12 a 24 minuti nelle ore di punta e 30 minuti nelle ore di punta
» Frequenza del sabato : 30 minuti al mattino, 20 minuti al pomeriggio
» Frequenza domenicale : 60 minuti al mattino, 30 minuti al pomeriggio
Mappa linea 4605
Linea 4627
Questa nuova linea collega i comuni di Les Ulis e Orsay al nuovo ospedale Paris-Saclay. Consente l'accesso al sito ospedaliero senza corrispondenza e rapidamente.
Offre anche l'accesso ai municipi di Ulis e Orsay, nonché ai settori Corbeville e École Polytechnique.
La linea 4627 è + diretta e + ampiezza!
» Operazione : dal lunedì al sabato
» Ampiezza : 6:05 - 22:15 nei giorni feriali, 6:15 - 22:15 il sabato
» Frequenza settimanale : 30 minuti
» Frequenza Sabato : 30 minuti
Mappa linea 4627
Linea 4665
Questa linea regolare per le scuole serve il Lycée de l'Essouriau (Les Ulis) da Marcoussis.
» Operazione : dal lunedì al sabato
» Ampiezza : 7:41 - 18:15 nei giorni feriali, 7:49 - 12:50 il sabato
» Frequenza settimanale : 3 viaggi / 4 viaggi di andata e ritorno al giorno
» Frequenza Sabato : 2 viaggi / 2 viaggi di andata e ritorno al Sabato
Mappa linea 4665
Linea 4666
Questa linea regolare per le scuole serve il liceo Blaise Pascal (Orsay) da Marcoussis via Villejust.
» Operazione : dal lunedì al venerdì
» Ampiezza : 6:57 e 17:36
» Frequenza settimanale : 1 andata / 1 ritorno al giorno
Mappa linea 4666
Dall'inizio dell'anno scolastico, vieni a trovarci sul campo per rispondere a tutte le tue domande!
Trova la nostra presenza sul nostro account X: @Saclay_IDFM