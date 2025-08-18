Sempre più autobus sul territorio di Parigi Saclay!

Pubblicato su

Lettura 3 min

A partire dal 15 settembre 2025, il servizio continua ad evolversi per servire meglio il territorio e i suoi abitanti.

Dopo il successo dell'implementazione delle linee 4602, 4621 e 4622 come parte della prima fase di ristrutturazione della rete di autobus nell'aprile 2025, la riprogettazione delle linee del territorio di Parigi Saclay continua.

A partire dal 15 settembre, vengono implementati nuovi sviluppi. Esse riguardano più in particolare i comuni di Marcoussis, Orsay, Palaiseau e Les Ulis e concomitanti con la rinumerazione delle linee della rete.

In poche parole:

  • le linee 5 e DM10A si fondono e diventano la nuova linea 4605 la cui offerta viene rafforzata e ampliata (creazione di un'offerta domenicale),
  • Viene creata la linea 4627 per servire meglio l'ospedale Paris-Saclay da Les Ulis e Orsay,
  • Le linee 4665 e 4666 riprendono le corse scolastiche dell'ex DM10A per servire le scuole superiori Essouriau e Blaise Pascal.

Linea 4605

Questa linea collega la città di Marcoussis a quella di Orsay via Les Ulis, dal lunedì alla domenica.
A Marcoussis, corre tra le fermate Chêne Rond e Poteau Blanc, con un capolinea parziale a Étang Neuf nelle ore di punta nei giorni feriali.

A Les Ulis, serve il centro commerciale Ulis 2 sul lato Aubrac e offre molti collegamenti con altre linee di autobus (linea 4621 per Massy-Palaiseau - fermate Cévennes o Stade, linea 9 per il Plateau de Saclay - fermata Bourgogne).

A Orsay, termina alla stazione RER B Orsay-Ville e offre un accesso diretto a Parigi.

La linea 4605 è + semplice, + passaggi, + ampiezza!

» Operazione : dal lunedì alla domenica

» Ampiezza : 5:00 - 22:05 nei giorni feriali, 5:28 - 22:05 il sabato e 7:20 - 21:35 la domenica

» Frequenza settimanale : da 12 a 24 minuti nelle ore di punta e 30 minuti nelle ore di punta

» Frequenza del sabato : 30 minuti al mattino, 20 minuti al pomeriggio

» Frequenza domenicale : 60 minuti al mattino, 30 minuti al pomeriggio

Mappa linea 4605

Mappa linea 4605

Scarica la brochure degli orari della linea 4605

Linea 4627

Questa nuova linea collega i comuni di Les Ulis e Orsay al nuovo ospedale Paris-Saclay. Consente l'accesso al sito ospedaliero senza corrispondenza e rapidamente.

Offre anche l'accesso ai municipi di Ulis e Orsay, nonché ai settori Corbeville e École Polytechnique.

La linea 4627 è + diretta e + ampiezza!

» Operazione : dal lunedì al sabato

» Ampiezza : 6:05 - 22:15 nei giorni feriali, 6:15 - 22:15 il sabato

» Frequenza settimanale : 30 minuti

» Frequenza Sabato : 30 minuti

Mappa linea 4627

Mappa linea 4627

Scarica la brochure dell'orario della linea 4627

Linea 4665

Questa linea regolare per le scuole serve il Lycée de l'Essouriau (Les Ulis) da Marcoussis.

» Operazione : dal lunedì al sabato

» Ampiezza : 7:41 - 18:15 nei giorni feriali, 7:49 - 12:50 il sabato

» Frequenza settimanale : 3 viaggi / 4 viaggi di andata e ritorno al giorno

» Frequenza Sabato : 2 viaggi / 2 viaggi di andata e ritorno al Sabato

Mappa linea 4665

Mappa linea 4665

Scarica la brochure degli orari della linea 4665

Linea 4666

Questa linea regolare per le scuole serve il liceo Blaise Pascal (Orsay) da Marcoussis via Villejust.

» Operazione : dal lunedì al venerdì

» Ampiezza : 6:57 e 17:36

» Frequenza settimanale : 1 andata / 1 ritorno al giorno

Mappa linea 4666

Mappa linea 4666

Scarica la brochure della linea 4666
Tutto quello che c'è da sapere sulla rinumerazione delle linee di autobus Paris Saclay dal 15 settembre!

Dall'inizio dell'anno scolastico, vieni a trovarci sul campo per rispondere a tutte le tue domande!

Trova la nostra presenza sul nostro account X: @Saclay_IDFM