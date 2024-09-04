Notizie simili

Il 15 settembre, le tue linee di autobus cambiano numero sul territorio di Paris Saclay

Nuova numerazione per le tue linee nel territorio di Paris Saclay

Una nuova numerazione sul territorio di Paris Saclay

Perché il numero di linea cambia?

La rete di autobus nell'Île-de-France è composta da quasi 1.900 linee, di cui 1.500 nelle periferie esterne, e la numerazione ha portato ad avere molte linee che portano lo stesso numero.

Gli strumenti per trovare orari e percorsi sono regionali, ed è quindi spesso complicato trovare la tua linea. Ad esempio, c'erano 13 linee di autobus con il numero 10!

I numeri cambiano in modo che ogni linea in Île-de-France abbia un numero univoco.

Come orientarsi tra i nuovi numeri?

L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico. Sul territorio di Parigi Saclay le linee di autobus ora partono con 46.

Quando possibile, il vecchio numero è stato utilizzato per facilitare il cambiamento.

Esempio: la linea 1 diventa 4601.

I numeri delle linee Express iniziano con il numero del loro dipartimento.

Esempio: la linea Express 91-05 diventa 9105.

Cosa porterà questo nuovo numero agli utenti?

Gli utenti saranno in grado di trovare la loro linea di autobus più facilmente, perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero!

Pertanto, quando digitiamo il suo numero nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito iledefrance-mobilites.fr, saremo in grado di accedere direttamente alle informazioni su di esso.

Quando cambiano numero di linea?

Ad eccezione delle linee 4602, 4621 e 4622, che hanno integrato la rinumerazione regionale il 22 aprile 2025, tutte le linee nel territorio di Parigi Saclay cambiano numero a partire dal15 settembre 2025.

Scopri qui i tuoi nuovi numeri

