Notizie simili

Una nuova numerazione sul territorio di Paris Saclay

Perché il numero di linea cambia?

La rete di autobus nell'Île-de-France è composta da quasi 1.900 linee, di cui 1.500 nelle periferie esterne, e la numerazione ha portato ad avere molte linee che portano lo stesso numero.

Gli strumenti per trovare orari e percorsi sono regionali, ed è quindi spesso complicato trovare la tua linea. Ad esempio, c'erano 13 linee di autobus con il numero 10!

I numeri cambiano in modo che ogni linea in Île-de-France abbia un numero univoco.

Come orientarsi tra i nuovi numeri?

L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico. Sul territorio di Parigi Saclay le linee di autobus ora partono con 46.

Quando possibile, il vecchio numero è stato utilizzato per facilitare il cambiamento.

Esempio: la linea 1 diventa 4601.

I numeri delle linee Express iniziano con il numero del loro dipartimento.

Esempio: la linea Express 91-05 diventa 9105.

Cosa porterà questo nuovo numero agli utenti?

Gli utenti saranno in grado di trovare la loro linea di autobus più facilmente, perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero!

Pertanto, quando digitiamo il suo numero nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito iledefrance-mobilites.fr, saremo in grado di accedere direttamente alle informazioni su di esso.

Quando cambiano numero di linea?

Ad eccezione delle linee 4602, 4621 e 4622, che hanno integrato la rinumerazione regionale il 22 aprile 2025, tutte le linee nel territorio di Parigi Saclay cambiano numero a partire dal15 settembre 2025.