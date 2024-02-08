Il pacchetto Imagine'R
Per gli abitanti dei 17 comuni di Seine-et-Marne della Communauté d'agglomération de Roissy Pays de France, le procedure di registrazione sono le seguenti:
- I file di registrazione sono disponibili da giugno nei municipi.
- La scadenza per la presentazione della domanda in municipio per gli studenti delle scuole medie e superiori è fissata al 31 dicembre 2023 (ad eccezione dei nuovi arrivati e degli studenti dopo BAC, fino al 30 marzo 2024).
- Il prezzo per gli studenti delle scuole medie è di 56 €*.
- Il prezzo per studenti delle scuole superiori e universitari è di 179 €*.
*Per i comuni di Compans, Le Mesnil-Amelot, Mauregard, Mitry-Mory, Othis, Rouvres informarsi presso il municipio per le tariffe o tramite l'indirizzo e-mail [email protected]
Fai attenzione, per beneficiare di queste tariffe, è imperativo presentare il file al tuo municipio.
Per gli altri comuni della Seine-et-Marne, le iscrizioni devono essere effettuate online. Tutte le informazioni qui.