La mappa scolastica delle linee regolari di autobus (carta Optile)

La carta di trasporto scolastico Optile è un biglietto di trasporto valido solo per un viaggio giornaliero di andata e ritorno durante il periodo scolastico tra casa e scuola. (Questa carta non consente di viaggiare durante le vacanze scolastiche, i fine settimana e i giorni festivi).

È destinato agli studenti delle scuole medie e superiori che seguono l'istruzione primaria o secondaria. (minori di 18 anni al 1° settembre dell'anno in corso)

Gli studenti della scuola materna non hanno diritto a una carta scolastica Optile.

Per beneficiare di questa carta, è necessario vivere a più di 3 km dalla scuola (distanza valutata sulla base di un percorso effettuato a piedi).

Inoltre, questa carta viene rilasciata dai nostri servizi dopo aver inviato il modulo di registrazione entro il 31 ottobre dell'anno al seguente indirizzo:

Lieu dit de la Maladrerie - route de Paris - 77990 Le Mesnil Amelot

Tariffe in base al tuo comune di residenza:

Per gli abitanti dei 25 comuni* della Val d'Oise della Comunità d'agglomerazione di Roissy Pays de France: 17€

Per gli abitanti di Lassy: 66.02€

Per gli abitanti di Lassy: Per tutti gli altri comuni della Val d'Oise serviti dalle linee del territorio di Roissy Ouest: 125,52€

*Per il comune di Roissy-en-France, la carta è gratuita.

In caso di smarrimento, contatta il servizio scolastico a [email protected] che ti rilascerà un duplicato.

L'edizione di un duplicato costa 18 €.