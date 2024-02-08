Il pacchetto Imagine'R
Il pacchetto imagine'R consente al tuo bambino di viaggiare in tutta l'Ile-de-France tutto l'anno.
Per gli abitanti dei 25 comuni della Val d'Oise della Comunità d'agglomerazione di Roissy Pays de France, le procedure di registrazione sono le seguenti:
- I file di registrazione sono disponibili da giugno nei municipi.
- La scadenza per la presentazione della domanda al municipio per gli studenti delle scuole medie e superiori è fissata al 31 dicembre dell'anno scolastico in corso (ad eccezione dei nuovi arrivati e degli studenti dopo BAC, fino al 30 marzo dell'anno scolastico in corso).
- Il prezzo per gli studenti delle scuole medie è di 56 €.
- Il prezzo per studenti delle scuole superiori e universitari è di 179 €.
Fai attenzione, per beneficiare di queste tariffe, è imperativo presentare il file al tuo municipio.
Per gli altri comuni della Val d'Oise, le iscrizioni devono essere effettuate online. Tutte le informazioni qui.
Per gli abitanti del comune di Bonneuil-en-France, informarsi presso il municipio per le tariffe.
La mappa scolastica delle linee regolari di autobus (carta Optile)
La carta di trasporto scolastico Optile è un biglietto di trasporto valido solo per un viaggio giornaliero di andata e ritorno durante il periodo scolastico tra casa e scuola. (Questa carta non consente di viaggiare durante le vacanze scolastiche, i fine settimana e i giorni festivi).
È destinato agli studenti delle scuole medie e superiori che seguono l'istruzione primaria o secondaria. (minori di 18 anni al 1° settembre dell'anno in corso)
Gli studenti della scuola materna non hanno diritto a una carta scolastica Optile.
Per beneficiare di questa carta, è necessario vivere a più di 3 km dalla scuola (distanza valutata sulla base di un percorso effettuato a piedi).
Inoltre, questa carta viene rilasciata dai nostri servizi dopo aver inviato il modulo di registrazione entro il 31 ottobre dell'anno al seguente indirizzo:
Lieu dit de la Maladrerie - route de Paris - 77990 Le Mesnil Amelot
Tariffe in base al tuo comune di residenza:
- Per gli abitanti dei 25 comuni* della Val d'Oise della Comunità d'agglomerazione di Roissy Pays de France: 17€
Per gli abitanti di Lassy: 66.02€
- Per tutti gli altri comuni della Val d'Oise serviti dalle linee del territorio di Roissy Ouest: 125,52€
*Per il comune di Roissy-en-France, la carta è gratuita.
In caso di smarrimento, contatta il servizio scolastico a [email protected] che ti rilascerà un duplicato.
L'edizione di un duplicato costa 18 €.