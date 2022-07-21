Notizie simili

Diventa un attore di una mobilità più fluida e di un mondo più sostenibile.

Diamo potere ai nostri team e mettiamo i nostri autisti al centro delle nostre attività. Questa è un'opportunità per partecipare alla trasformazione della professione!

In contatto con i nostri passeggeri, il tuo ruolo è essenziale, sei il nostro ambasciatore e garantisci l'esperienza di viaggio sulla rete Île-de-France Mobilités.

Non hai la patente D?

Transdev sostiene e finanzia la formazione per il biglietto professionale di conducente di trasporto pubblico su strada (CTCR), compresa la patente D e il passeggero FIMO. Riconosciuti dallo Stato e dalla professione, questi corsi di formazione si svolgono in un centro partner e durano circa 3 mesi.

Per richiedere CON o SENZA permesso D, è QUI