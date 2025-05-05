Notizie simili

Il polo della stazione di Marly-le-Roi sarà completamente riqualificato nel 2025.
Questo progetto di sviluppo mira a mettere in sicurezza i diversi spazi tra le modalità di trasporto (autobus, auto, ciclisti e pedoni) e a creare uno spazio spazioso e vegetato di fronte alla piazza della stazione.
- Dal 28 aprile al 13 giugno 2025 dalle 8:00 alle 17:00: Gare de Marly-le-Roi – Parvis non sarà servita dalla linea 10 in direzione Gare de Saint-Germain-en-Laye - Rue Thiers. Si prega di fare riferimento alla fermata Gare de Marly-le-Roi – Bèque.
Calendario provvisorio dei lavori:
- Dal 28 aprile 2025 al 13 giugno 2025 in Alfred Couturier Street
- Da giugno a ottobre 2025: diversi assi: incrocio di rue Henri Bouilhet, avenue du Général Leclerc, RD7
Gli attori di questo progetto sono: Île-de-France Mobilités, la Communauté d'Agglomération Saint Germain Boucles de Seine, la città di Marly-le-Roi e il Dipartimento degli Yvelines.
