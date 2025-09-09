Notizie simili

Lavori sulla linea H nei fine settimana: linee di autobus 1514 e 1515 rinforzate!

Durante l'interruzione della linea H tra Épinay-Villetaneuse e Ermont-Eaubonne, le linee di autobus 1514 e 1515 sono rinforzate per facilitare gli spostamenti durante i lavori tra Paris Gare-du-Nord e Pontoise. Quali servizi sono previsti per voi? Ve li presentiamo qui.

Un dispositivo speciale sarà messo in atto durante i 3 fine settimana di interruzione del traffico sulla linea H tra Epinay Villetaneuse e Ermont Eaubonne, in entrambi i sensi di marcia:

  • Da sabato 31 gennaio a domenica 1 febbraio
  • Da sabato 7 a domenica 8 febbraio
  • Da sabato 21 a domenica 22 febbraio

Durante i fine settimana di lavoro, le linee 1514 e 1515 beneficeranno di corse aggiuntive e orari prolungati.

Linea 1514 Gare d'Enghien-les-Bains ↔ Gare d'Ermont Eaubonne sabato e domenica

  • Alla stazione di Ermont Eaubonne: prima partenza alle 5:00 e ultima partenza all'1:03
  • Per la stazione ferroviaria di Enghien-les-Bains: prima partenza alle 5:35 e ultima partenza all'1:05

Linea 1515 Gare d'Épinay Villetaneuse ↔ Gare d'Enghien-les-Bains*

  • Per la stazione di Épinay Villetaneuse *: prima partenza alle 5:00 e ultima partenza alle 0:30
  • Alla stazione ferroviaria di Enghien-les-Bains*: prima partenza alle 5:46 e ultima partenza alle 0:38

* Orari abituali tra la stazione di Enghien-les-Bains e La Chênée

Scarica l'orario rinforzato della linea 1514
Scarica l'orario rinforzato della linea 1515

Per trovare tutte le notizie del tuo territorio, vai all'account X (ex-Twitter): @Mtmorency_IDFM

