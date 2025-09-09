Notizie simili

Un dispositivo speciale sarà messo in atto durante i 3 fine settimana di interruzione del traffico sulla linea H tra Epinay Villetaneuse e Ermont Eaubonne, in entrambi i sensi di marcia:
- Da sabato 31 gennaio a domenica 1 febbraio
- Da sabato 7 a domenica 8 febbraio
- Da sabato 21 a domenica 22 febbraio
Durante i fine settimana di lavoro, le linee 1514 e 1515 beneficeranno di corse aggiuntive e orari prolungati.
Linea 1514 Gare d'Enghien-les-Bains ↔ Gare d'Ermont Eaubonne sabato e domenica
- Alla stazione di Ermont Eaubonne: prima partenza alle 5:00 e ultima partenza all'1:03
- Per la stazione ferroviaria di Enghien-les-Bains: prima partenza alle 5:35 e ultima partenza all'1:05
Linea 1515 Gare d'Épinay Villetaneuse ↔ Gare d'Enghien-les-Bains*
- Per la stazione di Épinay Villetaneuse *: prima partenza alle 5:00 e ultima partenza alle 0:30
- Alla stazione ferroviaria di Enghien-les-Bains*: prima partenza alle 5:46 e ultima partenza alle 0:38
* Orari abituali tra la stazione di Enghien-les-Bains e La Chênée