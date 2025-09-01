Notizie simili

A Parigi senza muoversi dalla sedia. Accesso diretto a Parigi - Porte d'Orléans da 13 comuni del territorio Cœur d'Essonne in 75 minuti* tempo medio di percorrenza. PER SAPERE TUTTO SULLE TUE LINEE: Île-de-France Mobilités app iledefrance-mobilites.fr > Come muoversi @CoeurEs_IDFM Loghi: Cœur d'Essonne Agglomération – Île-de-France Mobilités
La linea 9114, veloce e diretta
Da Arpajon, la linea 9114 è diretta tra Ballainvilliers e Parigi prendendo la RN20 servendo le fermate strategiche situate sull'asse. I suoi orari sono progettati per soddisfare le esigenze di viaggio dei lavoratori, con viaggi mattutini e serali dal lunedì al venerdì dalle 5:30 del mattino.
La linea 9118, comoda e connessa
La linea 9118 facilita, dal lunedì al venerdì, i collegamenti tra le diverse modalità di trasporto servendo molti poli di vita e attività, tra cui:
- Ospedale di Longjumeau
- La stazione di Épinay-sur-Orge (RER C) e Longjumeau (tram T12),
- Il parco commerciale Champarts a Chilly-Mazarin,
- La ZAC della Croce Bianca
Che tu sia un dipendente, uno studente o un viaggio occasionale, le linee 9114 e 9118 ti offrono un'alternativa efficiente all'auto privata evitando i vincoli di parcheggio e facilitando i tuoi collegamenti con Parigi.