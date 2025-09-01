Notizie simili

La linea 9114, veloce e diretta

Da Arpajon, la linea 9114 è diretta tra Ballainvilliers e Parigi prendendo la RN20 servendo le fermate strategiche situate sull'asse. I suoi orari sono progettati per soddisfare le esigenze di viaggio dei lavoratori, con viaggi mattutini e serali dal lunedì al venerdì dalle 5:30 del mattino.