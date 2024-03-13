Un nuovo parcheggio custodito per la tua bici alla stazione di Lieusaint Moissy!

Pubblicato su

Lettura 1 min

Per facilitare i tuoi viaggi in bicicletta, Île-de-France Mobilités ti offre un servizio di parcheggio sicuro per biciclette vicino alla stazione di Lieusaint Moissy. Apertura del parcheggio il 13 marzo 2024 sul lato Moissy.

Foto del parcheggio per biciclette di Lieusaint Moissy

Tutti i parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités sono:

  • Accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
  • protetto dal controllo degli accessi tramite un pass Navigo e dalla protezione video
  • riparato e illuminato
  • situato il più vicino possibile alle stazioni
  • facilmente identificabile (identità visiva uniforme)
  • dotato di stazione di gonfiaggio e cassetta degli attrezzi

L'abbonamento a un parcheggio per biciclette è gratuito per le persone con un abbonamento annuale valido ai trasporti pubblici (Navigo annuale, Navigo mensile, Navigo senior, Imagine R).

Per gli altri utenti, sono disponibili 3 piani di abbonamento :

  • Abbonamento giornaliero: 4 €
  • Abbonamento mensile: 10 €
  • Abbonamento annuale: 30 €

L'ingresso gratuito è valido per l'abbonamento ad un primo Bike Parking per un determinato periodo (giorno, mese, anno). Se si desidera abbonarsi a più parcheggi per biciclette contemporaneamente, l'abbonamento verrà quindi pagato.

Per abbonarsi al servizio, trova tutti i termini e i dettagli dei prezzi

Hai una domanda? Potete contattarci telefonicamente al Centro Gestione Parcheggi Biciclette 01 59 00 12 37, dal lunedì al sabato dalle 6:30 alle 20 (prezzo di una chiamata locale)

Per + informazioni sui parcheggi per biciclette Île-de-France mobilités