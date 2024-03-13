Tutti i parcheggi per biciclette Île-de-France Mobilités sono:
- Accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- protetto dal controllo degli accessi tramite un pass Navigo e dalla protezione video
- riparato e illuminato
- situato il più vicino possibile alle stazioni
- facilmente identificabile (identità visiva uniforme)
- dotato di stazione di gonfiaggio e cassetta degli attrezzi
L'abbonamento a un parcheggio per biciclette è gratuito per le persone con un abbonamento annuale valido ai trasporti pubblici (Navigo annuale, Navigo mensile, Navigo senior, Imagine R).
Per gli altri utenti, sono disponibili 3 piani di abbonamento :
- Abbonamento giornaliero: 4 €
- Abbonamento mensile: 10 €
- Abbonamento annuale: 30 €
L'ingresso gratuito è valido per l'abbonamento ad un primo Bike Parking per un determinato periodo (giorno, mese, anno). Se si desidera abbonarsi a più parcheggi per biciclette contemporaneamente, l'abbonamento verrà quindi pagato.
Hai una domanda? Potete contattarci telefonicamente al Centro Gestione Parcheggi Biciclette 01 59 00 12 37, dal lunedì al sabato dalle 6:30 alle 20 (prezzo di una chiamata locale)