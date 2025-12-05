Notizie simili

Un servizio adattato ai tuoi viaggi offrendo una mobilità su misura:
- Scegli il tuo orario di passaggio e la tua fermata tra quelli serviti,
- Effettui la tua prenotazione in pochi clic,
- Il veicolo ti viene a prendere alla fermata definita,
- E viaggi verso hub di collegamento, negozi, servizi pubblici o i tuoi appuntamenti quotidiani.
Come prenotare?
- Sull'applicazione o sul sito web TàD Île-de-France Mobilités,
- Per telefono tramite il centro prenotazioni al numero 0800 10 20 20 dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì
- Fino a 1 ora prima della partenza (a seconda del settore).
Basta selezionare la linea – 4591, 4592 o 4595, la fermata e la fascia oraria.
Perché scegliere TàD?
- Flessibilità : puoi adattare il tuo viaggio al tuo programma.
- Convenienza : un servizio che viene da te, anche in aree remote.
- Accessibilità : le tariffe sono le stesse della rete di autobus convenzionale.
- Comfort : viaggi diretti, senza inutili attese.