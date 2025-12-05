Notizie simili

Il TàD: una soluzione flessibile e pratica per raggiungere i punti di interesse del tuo territorio

Pubblicato su

Lettura 2 min

Per soddisfare le esigenze di mobilità del territorio di Cœur d'Essonne, le linee 4591, 4592 e 4595 offrono un servizio di Transport on Demand (TàD) per facilitare gli spostamenti, soprattutto nelle ore non di punta nel cuore delle aree meno densamente popolate.

Il TàD, una modalità di viaggio riservata a tutti!

Un servizio adattato ai tuoi viaggi offrendo una mobilità su misura:

  • Scegli il tuo orario di passaggio e la tua fermata tra quelli serviti,
  • Effettui la tua prenotazione in pochi clic,
  • Il veicolo ti viene a prendere alla fermata definita,
  • E viaggi verso hub di collegamento, negozi, servizi pubblici o i tuoi appuntamenti quotidiani.

Come prenotare?

  • Sull'applicazione o sul sito web TàD Île-de-France Mobilités,
  • Per telefono tramite il centro prenotazioni al numero 0800 10 20 20 dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì
  • Fino a 1 ora prima della partenza (a seconda del settore).
    Basta selezionare la linea – 4591, 4592 o 4595, la fermata e la fascia oraria.

Perché scegliere TàD?

  • Flessibilità : puoi adattare il tuo viaggio al tuo programma.
  • Convenienza : un servizio che viene da te, anche in aree remote.
  • Accessibilità : le tariffe sono le stesse della rete di autobus convenzionale.
  • Comfort : viaggi diretti, senza inutili attese.

Che si tratti di raggiungere una stazione ferroviaria, andare al lavoro, accedere ai negozi, alla tua scuola o alle tue attività, le linee TàD 4591, 4592 e 4595 sono progettate per semplificare la vita dei residenti.

Con la linea 4591, rendi facile viaggiare tra Montlhéry e la stazione RER di Brétigny-sur-Orge.

 -  3.1 MB

Raggiungi la stazione di Epinay-sur-Orge in collegamento con la RER C e la T12 con la linea 4592!

 -  3.3 MB

Vuoi fare shopping? La linea 4595 ti lascia nella zona commerciale di Longpont-sur-Orge.

 -  3.2 MB
Prenota qui il tuo viaggio online

Per saperne di più sulle novità del territorio, visita il nostro account X: @CoeurEs_IDFM

Notizie simili