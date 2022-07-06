Notizie simili

Una linea 49 semplificata

Più chiara e leggibile, la linea sarà anche più efficiente con un percorso identico in qualsiasi momento della giornata e soprattutto un numero di collegamenti con il treno alla stazione di La Ferté-sous-Jouarre moltiplicato per 3 (32 collegamenti ora forniti contro 10 finora).

Anche l'offerta sarà ampliata e rivisitata. In effetti, saranno più gli autobus che circoleranno durante il giorno e il sabato per soddisfare al meglio le aspettative dei viaggiatori. Saranno creati nuovi punti di sosta (Grouettes e Rosebois) per servire + finemente alcuni quartieri. Il sud della città sarà ora servito nelle ore di punta, mentre il Domaine de Tanqueux beneficerà di un servizio continuo per tutto il giorno.