Una linea 49 semplificata
Più chiara e leggibile, la linea sarà anche più efficiente con un percorso identico in qualsiasi momento della giornata e soprattutto un numero di collegamenti con il treno alla stazione di La Ferté-sous-Jouarre moltiplicato per 3 (32 collegamenti ora forniti contro 10 finora).
Anche l'offerta sarà ampliata e rivisitata. In effetti, saranno più gli autobus che circoleranno durante il giorno e il sabato per soddisfare al meglio le aspettative dei viaggiatori. Saranno creati nuovi punti di sosta (Grouettes e Rosebois) per servire + finemente alcuni quartieri. Il sud della città sarà ora servito nelle ore di punta, mentre il Domaine de Tanqueux beneficerà di un servizio continuo per tutto il giorno.
Rappresentazione cartografica della linea 49
La linea Express 67 si sta rafforzando!
La linea Express 67, che collega la stazione di La Ferté-sous-Jouarre all'aeroporto di Roissy CDG, vede la sua offerta ampliata con la creazione di 2 nuovi viaggi di andata e ritorno dal lunedì alla domenica, tutto l'anno.
Dalla stazione di La Ferté-sous-Jouarre, queste 2 nuove partenze saranno previste alle 7:43 e alle 18:42.
Dall'aeroporto, le 2 nuove partenze avranno luogo alle 8:57 e alle 19:55.
Un ulteriore comune servito
Situato vicino all'aeroporto CDG, il comune di Saint-Mard sarà servito da tutte le navette della linea Express 67 attraverso 2 fermate: Chiesa situata nel centro della città e ZAC des Tournelles nell'importante area commerciale situata all'uscita della città.
La creazione di questi punti di sosta offrirà a circa 4.000 mardochi e mardochi l'opportunità di andare direttamente all'aeroporto in meno di 10 minuti.
rappresentazione cartografica della linea Express 67