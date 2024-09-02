Notizie simili

Linea 52, una nuova linea per i lavoratori dei siti di Zalando e Colissimo
- Un nuovo servizio per i siti Zalando e Colissimo sulla ZAC du Tertre con la linea 52
- Un passaggio ogni 30 minuti dalle 7:30 alle 9:30 e dalle 16:20 alle 18:20 e ogni ora il resto della giornata
- Gli orari delle linee 51 e 52 adattati agli arrivi e alle partenze dei dipendenti delle aziende alle fermate "Parc A5", "Centre Aéronautique" e "SAFRAN Montereau"
- Le fermate "Villaroche Nord" e "Aérodrome de Villaroche" sono servite solo dalla linea 51 con un autobus ogni 30 minuti.
- Il servizio per la flotta A5 il sabato sarà effettuato dalla linea 52