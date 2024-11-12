Notizie simili

Una nuova numerazione sul territorio di Cœur d'Essonne

Perché il numero di linea cambia?

La rete di autobus nell'Île-de-France è composta da quasi 1900 linee, di cui 1500 nella periferia esterna, e l'attuale numerazione porta ad avere molte linee che portano lo stesso numero.

Gli strumenti per trovare orari e percorsi sono regionali, ed è quindi spesso complicato trovare la tua linea. Ad esempio, ci sono 13 linee di autobus con il numero 10!

Come orientarsi tra i nuovi numeri?

L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico. Sul territorio di Cœur d'Essonne tutte le linee di autobus ora iniziano con 45.

Quando possibile, il vecchio numero è stato utilizzato per facilitare il cambiamento (esempi: la linea 2 diventa 4512, la linea DM16 diventa 4542, ecc.).

I numeri della linea Express iniziano con il numero del loro dipartimento (esempi: la linea M154 diventa 9114, la linea 108 diventa 9118, ecc.)

Cosa porterà questo nuovo numero agli utenti?

Gli utenti saranno in grado di trovare la loro linea di autobus più facilmente, perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero!

Pertanto, quando digitiamo il suo numero nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito iledefrance-mobilites.fr, saremo in grado di accedere direttamente alle informazioni su di esso.