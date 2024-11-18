Notizie simili

A partire dal 18 novembre 2024, l'offerta di trasporto si sta evolvendo a Bois-le-Roi!

Una modifica della linea 3440 esistente consente, in coerenza con le nuove direzioni di traffico della città, di fornire un collegamento con i treni della linea R.

Grazie a queste modifiche, 8 nuovi collegamenti sono disponibili per i passeggeri con il treno R delle 6:39, 7:25, 7:50 e 8:19 del mattino e con quelli delle 18:39, 19:09, 19:39 e 20:39 la sera.

Viene creata la nuova linea 3447 che ora serve il quartiere di Brolles. I suoi orari, in linea con le esigenze dei passeggeri, consentono collegamenti con il treno R delle 6:09, 6:50 e 7:08 e con quelli delle 18:09 e 20:09.