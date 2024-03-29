Notizie simili

La convalida del biglietto di trasporto è obbligatoria in tutta la rete Île-de-France Mobilités.
- Adottare il riflesso della convalida significa contribuire a migliorare l'offerta di trasporto condividendo le proprie abitudini di viaggio.
- Consente agli operatori dei trasporti di conoscere il traffico sulle linee di autobus e di conoscere le esigenze dei clienti passeggeri.
- In caso di ispezione, la mancata convalida è sanzionata con una multa di 35 €. Anche così, ce l'hai nella borsa o nel portafoglio!