Le iscrizioni per la carta scuolabus (ex carta Optile) per l'anno 2024/2025 saranno aperte dal 12 giugno 2024! D'ora in poi, informati e iscriviti a questa carta di trasporto!
Giovane su un autobus
A chi è rivolta la carta scuolabus?
La carta scuolabus (ex carta Optile) è un biglietto di trasporto valido solo per un viaggio giornaliero di andata e ritorno tra casa e scuola, da effettuare durante il periodo scolastico.
(Questa carta non consente di viaggiare durante le vacanze scolastiche).
È destinato agli studenti delle scuole medie e superiori che seguono un'istruzione primaria o secondaria o una classe di preparazione all'apprendistato.
Gli alunni della scuola materna e primaria non possono richiedere questa tessera di trasporto.
Inoltre, questa carta viene rilasciata dal gestore della rete di autobus a seguito di una sottoscrizione.
Altri biglietti di trasporto sono disponibili sul sito web di Île-de-France Mobilités.
Requisiti di ammissibilità:
Per beneficiare della carta scuolabus, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- Risiedere nell'Île-de-France: è possibile mantenere un solo indirizzo di residenza.
- Avere meno di 21 anni al 1° settembre dell'anno scolastico di abbonamento.
- Essere scolarizzati con lo status di esterno o mezza pensione al college o al liceo.
- Essere domiciliati a 3 km o più dalla scuola (ad eccezione delle esenzioni per percorsi pericolosi).
- La sottoscrizione deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2024*
* Oltre a ciò, possono essere esaminate solo le richieste relative a una situazione particolare (trasloco, cambio di stabilimento, ecc.).
Come posso sottoscrivere o rinnovare la tessera scolastica?
*Verranno elaborate solo le domande complete. Qualsiasi file incompleto, illeggibile o non conforme verrà automaticamente restituito alla famiglia.
*Saranno elaborate solo le domande ricevute per posta. Nessuna domanda sarà accettata in loco.
Fasi di sottoscrizione:
- Scarica qui sotto il file da stampare e compilare
> Tutti i campi delle parti A/B/C sono obbligatori, il campo D è facoltativo.
> Il timbro e la firma della scuola sono obbligatori anche per ogni nuovo abbonamento.
- In una busta, allega al tuo file il pagamento tramite assegno intestato a KEOLIS
(dettagli nella sezione "Prezzi della tessera scolastica Optile")
> Non devono essere inviate foto, buste preaffrancate o altri articoli. Non possiamo garantire la restituzione di questi articoli.
- Invia il tuo file per posta ordinaria al seguente indirizzo:
Keolis Val d'Yerres Val de Seine - Servizio mappe scolastiche
19 Charles Mory Street
91210 Draveil
- Ricevi al più presto la mappa della scuola all'indirizzo che ci hai fornito sul file.
Prezzo della tessera scolastica Optile:
Il prezzo della carta scolastica Optile funziona per numero di sezioni, cioè una distanza calcolata da Optile e Île-de-France mobilité, tra l'indirizzo di partenza e la scuola;
Per scoprire il numero di sezioni corrispondenti al viaggio di tuo figlio, ti preghiamo di contattarci.
Per il territorio Val d'Yerres Val de Seine, trova di seguito, le tariffe generali e le tariffe agevolate.
Per conoscere il prezzo corrispondente al viaggio di tuo figlio, contattaci.
Fai attenzione, se il prezzo finale supera: 365 €, la tua richiesta verrà automaticamente rifiutata.
> Il pass Navigo Imagine'R sarà più vantaggioso per te.
Sovvenzioni comunali e dipartimentali:
I comuni a volte possono offrirti un sussidio. Ti invitiamo a contattare il tuo municipio o il servizio di trasporto della tua comunità per informarti.
Il dipartimento dell'Essonne offre sovvenzioni a determinate condizioni sui biglietti di trasporto.
Vi invitiamo a consultare il sito del dipartimento cliccando qui per conoscere le modalità.
Per saperne di più:
Hai bisogno di maggiori informazioni sul funzionamento o sulla sottoscrizione della tessera scuolabus?
Contattateci! I nostri team saranno lieti di rispondere alle vostre domande.