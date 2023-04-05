Notizie simili

Servire le scuole per comune:
Achères
- Lycée Louise Weiss: linea 6572
Stefania
- Collège Saint-Exupéry: linee 6540, 6574
Aubergenville
- Van Gogh High School: linee 6523, 6580
Carrières-sous-Poissy
- Claude Monet College: linee 6502, 6531
- Flora Tristan College: linee 6501, 6531
Chambourcy
- Collège André Derain: linee 6502, 6570, 6582
cantone di Chanteloup-les-Vignes
- Magellan College: linee 6502, 6532, 6541
- Collège René Cassin: linee 6502, 6541, 6572
Ecquevilly
- Collège Léonard de Vinci: linee 6511, 6573, 6580
cantone di Gaillon
- Collège de la Montcient: linea 6522
Les Mureaux
- Collège Jean Vilar: linea 6506
- Collège Jules Verne: linee 6506, 6522, 6561, 6562, 6581
- Collège Paul Verlaine: linea 6543
- Lycée François Villon: linee 6522, 6558, 6561, 6562, 6573, 6580, 6581
- Lycée Jacques Vaucanson: linee 6506, 6522, 6523, 6561, 6562, 6581
cantone di Meulan-en-Yvelines
- Collège Henri IV: linee 6521, 6533, 6560, 6562
- Collège Mercier Saint-Paul: linee 6511, 6521, 6522, 6523, 6525, 6526, 6533, 6560, 6561, 6562
Poissy
- Collège Jean Jaurès: linee 6501, 6502, 6503, 6534, 6542, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6559, 6563, 6568, 6571
- Collège Les Grands Champs: linee 6502, 6503, 6534, 6554, 6571
- Istituzione Notre-Dame: linee 6502, 6503, 6534, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6565, 6567, 6571
- Adrienne Bolland High School: linee 6503, 6505, 6555
- Lycée Charles de Gaulle: linee 6536, 6543
- Cité scolaire Le Corbusier: linee 6503, 6534, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6563, 6565, 6567, 6568, 6571, 7809.
- cantone di Saint-Germain
- Collège Claude Debussy: linee 6501, 6542, 6570, 6577
- Collège Marcel Roby: linee 6501, 6542, 6570, 6577
- Lycée Jean-Baptiste Poquelin: linee 6501, 6542, 6570, 6577
- Lycée Jeanne d'Albret: linee 6501, 6542, 6570, 6577
- Lycée Saint Thomas de Villeneuve: linee 6501, 6542, 6570, 6577
- Ecole-Collège-Lycée Saint Erembert: linee 6501, 6542, 6570, 6577
- Collège-Lycée Saint Augustin: linee 6501, 6542, 6570, 6577
- Collège les Hauts Grillets: linee 6559, 6567, 6570
- Lycée Léonard de Vinci: linee 6559, 6567, 6570
- Scuola Superiore Internazionale: linee 6559, 6567, 6570
- Institut Notre-Dame: linee 6559, 6567, 6570
Triel-sur-Seine
- Collège Les Châtelaines: linee 6510, 6541, 6564, 6572
Verneuil-sur-Seine
- Collège Jean Zay: linee 6513, 6566
- Stabilimento Notre-Dame Les Oiseaux: linee 6513, 6518, 6524, 6566, 6569, 6572, 6575, 6576, 6578, 6579
Vernouillet
- Collegio Émile Zola: 6514, 6515, 6575