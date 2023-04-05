Notizie simili

I tuoi servizi scolastici

Le linee scolastiche sono numerate da 6550 a 6582.

Servire le scuole per comune:

Achères

  • Lycée Louise Weiss: linea 6572

Stefania

  • Collège Saint-Exupéry: linee 6540, 6574

Aubergenville

  • Van Gogh High School: linee 6523, 6580

Carrières-sous-Poissy

  • Claude Monet College: linee 6502, 6531
  • Flora Tristan College: linee 6501, 6531

Chambourcy

  • Collège André Derain: linee 6502, 6570, 6582

cantone di Chanteloup-les-Vignes

  • Magellan College: linee 6502, 6532, 6541
  • Collège René Cassin: linee 6502, 6541, 6572

Ecquevilly

  • Collège Léonard de Vinci: linee 6511, 6573, 6580

cantone di Gaillon

  • Collège de la Montcient: linea 6522

Les Mureaux

  • Collège Jean Vilar: linea 6506
  • Collège Jules Verne: linee 6506, 6522, 6561, 6562, 6581
  • Collège Paul Verlaine: linea 6543
  • Lycée François Villon: linee 6522, 6558, 6561, 6562, 6573, 6580, 6581
  • Lycée Jacques Vaucanson: linee 6506, 6522, 6523, 6561, 6562, 6581

cantone di Meulan-en-Yvelines

  • Collège Henri IV: linee 6521, 6533, 6560, 6562
  • Collège Mercier Saint-Paul: linee 6511, 6521, 6522, 6523, 6525, 6526, 6533, 6560, 6561, 6562

Poissy

  • Collège Jean Jaurès: linee 6501, 6502, 6503, 6534, 6542, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6559, 6563, 6568, 6571
  • Collège Les Grands Champs: linee 6502, 6503, 6534, 6554, 6571
  • Istituzione Notre-Dame: linee 6502, 6503, 6534, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6565, 6567, 6571
  • Adrienne Bolland High School: linee 6503, 6505, 6555
  • Lycée Charles de Gaulle: linee 6536, 6543
  • Cité scolaire Le Corbusier: linee 6503, 6534, 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6555, 6556, 6557, 6563, 6565, 6567, 6568, 6571, 7809.
  • cantone di Saint-Germain
  • Collège Claude Debussy: linee 6501, 6542, 6570, 6577
  • Collège Marcel Roby: linee 6501, 6542, 6570, 6577
  • Lycée Jean-Baptiste Poquelin: linee 6501, 6542, 6570, 6577
  • Lycée Jeanne d'Albret: linee 6501, 6542, 6570, 6577
  • Lycée Saint Thomas de Villeneuve: linee 6501, 6542, 6570, 6577
  • Ecole-Collège-Lycée Saint Erembert: linee 6501, 6542, 6570, 6577
  • Collège-Lycée Saint Augustin: linee 6501, 6542, 6570, 6577
  • Collège les Hauts Grillets: linee 6559, 6567, 6570
  • Lycée Léonard de Vinci: linee 6559, 6567, 6570
  • Scuola Superiore Internazionale: linee 6559, 6567, 6570
  • Institut Notre-Dame: linee 6559, 6567, 6570

Triel-sur-Seine

  • Collège Les Châtelaines: linee 6510, 6541, 6564, 6572

Verneuil-sur-Seine

  • Collège Jean Zay: linee 6513, 6566
  • Stabilimento Notre-Dame Les Oiseaux: linee 6513, 6518, 6524, 6566, 6569, 6572, 6575, 6576, 6578, 6579

Vernouillet

  • Collegio Émile Zola: 6514, 6515, 6575

