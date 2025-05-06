Notizie simili

Ritorno a scuola settembre 2025: i tuoi nuovi orari sono disponibili!
I nuovi orari sono già disponibili:
- Sull'applicazione Île-de-France Mobilités
- Alle fermate
- Sul sito web di Île-de-France Mobilités nella sezione "Orari"
Quest'anno scolastico 2025, diverse linee nel tuo territorio beneficiano di orari adattati:
- Linea 30-03 : orari ottimizzati nelle ore non di punta con la linea H alla stazione di Franconville - Le Plessis Bouchard
- Linea 30-21 Est e Ovest : collegamenti tutto il giorno con la linea J alla stazione di Cormeilles en Parisis
- Linea 30-49 : orari adattati per facilitare i collegamenti con la linea H e la RER C alla stazione di Franconville - Le Plessis Bouchard
- Linea 1433 (nuova linea):
- Nei giorni feriali: collegamenti facilitati a Cormeilles durante le ore non di punta.
- Nei fine settimana: collegamenti forniti a Cormeilles tutto il giorno.