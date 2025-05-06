I tuoi orari di ritorno a scuola sono disponibili!

Pubblicato su

Lettura 1 min

Trova i tuoi orari di rientro, validi dal 1 settembre 2025 al 5 luglio 2026 e dal 25 agosto 2025 al 12 luglio 2025 per alcune linee.

Ritorno a scuola settembre 2025: i tuoi nuovi orari sono disponibili!

I nuovi orari sono già disponibili:

  • Sull'applicazione Île-de-France Mobilités
  • Alle fermate
  • Sul sito web di Île-de-France Mobilités nella sezione "Orari"

Quest'anno scolastico 2025, diverse linee nel tuo territorio beneficiano di orari adattati:

  • Linea 30-03 : orari ottimizzati nelle ore non di punta con la linea H alla stazione di Franconville - Le Plessis Bouchard
  • Linea 30-21 Est e Ovest : collegamenti tutto il giorno con la linea J alla stazione di Cormeilles en Parisis
  • Linea 30-49 : orari adattati per facilitare i collegamenti con la linea H e la RER C alla stazione di Franconville - Le Plessis Bouchard
  • Linea 1433 (nuova linea):
  • Nei giorni feriali: collegamenti facilitati a Cormeilles durante le ore non di punta.
  • Nei fine settimana: collegamenti forniti a Cormeilles tutto il giorno.
Trova gli orari qui

Puoi anche seguire le nostre notizie su X: @ValParisis_IDFM

Ci vediamo presto sul tuo territorio!

Notizie simili