Notizie simili

Île-de-France Mobilités vuole migliorare la leggibilità della rete di autobus regionali, lavorando sulla numerazione delle linee di autobus in modo che ognuna abbia un numero univoco.

Il vostro territorio, Provinois – Brie et Seine, sarà tra i primi a beneficiare di questa nuova numerazione.

Perché il numero di linea cambia?

La rete di autobus nell'Île-de-France è composta da quasi 1.900 linee, di cui 1500 nelle periferie esterne e l'attuale numerazione porta ad avere molte linee che portano lo stesso numero, soprattutto in questo nuovo territorio.

Gli strumenti per trovare orari e percorsi sono regionali, ed è quindi spesso complicato trovare la linea interessata. Ad esempio, ci sono 13 linee di autobus in Île-de-France che portano il numero 10!

Come orientarsi tra i nuovi numeri?

L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico. Sul territorio di Provinois – Brie et Seine, tutte le linee di autobus regolari ora iniziano con 32, ad eccezione delle linee espresse.

Quando possibile, il vecchio numero è stato utilizzato per facilitare il cambiamento (esempi: 10 diventa 3210, 11 diventa 3211, 12 diventa 3212, ecc.).

Cosa porterà questo nuovo numero?

I viaggiatori saranno in grado di trovare la loro linea di autobus più facilmente, perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero!

Pertanto, quando il numero viene inserito nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito iledefrance-mobilites.fr, l'accesso alle informazioni in questione sarà più diretto.