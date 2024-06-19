Île-de-France Mobilités vuole migliorare la leggibilità della rete di autobus regionali, lavorando sulla numerazione delle linee di autobus in modo che ognuna abbia un numero univoco.

Il vostro territorio, Essonne Sud-Ouest, beneficerà di questa nuova numerazione.

Perché il numero di linea cambia?

La rete di autobus nell'Île-de-France è composta da quasi 1.900 linee, di cui 1500 nelle periferie esterne e l'attuale numerazione porta ad avere molte linee che portano lo stesso numero, soprattutto in questo nuovo territorio.

Gli strumenti per trovare orari e percorsi sono regionali, ed è quindi spesso complicato trovare la linea interessata. Ad esempio, ci sono 13 linee di autobus in Île-de-France che portano il numero 10!

Come orientarsi tra i nuovi numeri?

L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico. Nel territorio dell'Essonne Sud-Ouest, tutte le linee di autobus ora iniziano con 44.

Il principio della rinumerazione è stato stabilito per settore. Troverete le linee numerate da 4401 a 4418 sul settore Etampes, le linee da 4430 a 4442 sui settori della Comunità dei Comuni Tra Juine e Renard e la Comunità dei Comuni della Val d'Essonne, e infine le linee con i numeri da 4450 a 4463 sui settori di Dourdan / Pays de Limours.

I colori rimangono più spesso vicini ai colori attuali per facilitare l'individuazione.

Cosa porterà questo nuovo numero?

I viaggiatori saranno in grado di trovare la loro linea di autobus più facilmente, perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero!

Pertanto, quando il numero viene inserito nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito iledefrance-mobilites.fr, l'accesso alle informazioni interessate sarà più diretto.