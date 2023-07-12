Notizie simili

Le tue linee cambiano e si adattano alle tue esigenze!
Più servizio e collegamenti migliorati
Sulle linee 3201, 3202, 3203, 3213, 3214 ed Express 07 l'offerta si rafforza con l'aggiunta di corse e/o nuovi servizi.
- Sulle linee 3201 (ex linea 1 di Cars Moreau) e 3203 (ex linea 3 di Cars Moreau): gli orari sono modificati per migliorare i collegamenti con il treno P alla stazione di Longueville
- Sulla linea 3202 (ex linea 2 di Cars Moreau): il servizio nelle ore non di punta è rafforzato e gli orari sono modificati per migliorare i collegamenti con il treno R alla stazione di Montereau
- Sulla linea 3213 (ex linea 13 di Procars): viene aggiunto un ulteriore viaggio di andata e ritorno dal lunedì al venerdì e viene aggiunta un'offerta il sabato (un viaggio di andata e ritorno) per facilitare gli spostamenti verso il polo di Marne-la-Vallée. Gli orari sono anche adattati per migliorare i collegamenti con il treno P alla stazione di Nangis. Attenzione, alcune corse saranno ora limitate a Pézarches – Stazione di carpooling dove i viaggiatori beneficeranno di un collegamento con la linea Express 50
- Viene aggiunta una corsa sulla linea Express 07
- La linea 3214 (ex linea 14 di Procars) servirà tutte le fermate del suo percorso, compresa Vaudoy en Brie (fermata "la Fontaine"), su tutte le corse. Verrà inoltre aggiunta un'ulteriore gara, a beneficio dei lavoratori che lavorano in Val Bréon
Un'offerta più adatta
Sulle linee 3215 (ex linea 5 di Procars), 3216 (ex linea 51 di Procars), 3251 (ex linea 1-1 di Procars) e 3262 (ex linea 3 di Procars), alcune corse passano in circuito scolastico speciale (riservato a un pubblico scolastico con un prezzo specifico) o Transport on Demand su prenotazione.
- Gli utenti della linea 3202 (ex linea 2) possono fare riferimento alle linee 3249 (ex linea 16 di Procars) e Express 07
- Per completare l'offerta di trasporto della linea 3251 (ex linea Procars 1-1), gli utenti possono fare riferimento al nuovo servizio TAD "Gare de Provins"
- Il percorso della linea 3204 (ex linea 14 di Darche Gros) è deviato dalla D99 per un collegamento più diretto tra Lieusaint e Nangis.