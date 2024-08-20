La tua rete si evolve, dopo le linee M e Z, le linee A, C e I diventano accessibili anche alle persone con mobilità ridotta su determinate fermate.
Linea A:
Tutte le fermate della linea saranno accessibili ad eccezione delle seguenti fermate:
Direzione Rosny-sur-Seine Gare
- Stazione degli autobus di Mantes-la-Jolie
- George Sand
- Aristide Briand
- Franklin Roosevelt
- Isole
Direzione Limay Fosses Rouges:
- Franklin Roosevelt
- Isole
- Ponte Limay
- Croms
Linea C:
Tutte le fermate della linea saranno accessibili ad eccezione delle seguenti fermate:
Direzione Mantes-la-Jolie Stazione degli autobus
- Édouard Vaillant
In entrambi i sensi di marcia
- Godeau
- Fragonard
- Stazione degli autobus di Mantes-la-Jolie
Linea I:
Tutte le fermate della linea saranno accessibili ad eccezione delle seguenti fermate:
Direzione Mantes-la-Ville Stazione degli autobus
- Sentiero di Dreux
- Nautica da diporto
In entrambi i sensi di marcia
- Stazione degli autobus di Mantes-la-Jolie
- Pietre
- Ghiaia-Mongazons
Negli autobus e nei pullman, è essenziale rispettare l'accessibilità per tutti. I posti riservati alle persone con disabilità devono essere lasciati liberi e gli utenti sono invitati a dare questi posti a chi ne ha bisogno.
Gli annunci audio e visivi sono lì per aiutare le persone con problemi di udito o ipovedenti, quindi fai attenzione a rendere più facile per loro spostarsi.
Gli autobus sono dotati di rampe per facilitare l'accesso agli utenti su sedia a rotelle. Se hai bisogno di assistenza, informa il conducente alla fermata o contatta il servizio clienti in anticipo al numero 01 30 94 77 77.
I nostri autisti, formati per gestire tutte le situazioni, sono al centro del nostro impegno per un'accessibilità ottimale, garantendo ad ogni passeggero un viaggio sicuro, confortevole e sereno.
Il nostro obiettivo è garantire un trasporto pubblico aperto e conveniente per tutti.