Negli autobus e nei pullman, è essenziale rispettare l'accessibilità per tutti. I posti riservati alle persone con disabilità devono essere lasciati liberi e gli utenti sono invitati a dare questi posti a chi ne ha bisogno.

Gli annunci audio e visivi sono lì per aiutare le persone con problemi di udito o ipovedenti, quindi fai attenzione a rendere più facile per loro spostarsi.

Gli autobus sono dotati di rampe per facilitare l'accesso agli utenti su sedia a rotelle. Se hai bisogno di assistenza, informa il conducente alla fermata o contatta il servizio clienti in anticipo al numero 01 30 94 77 77.

I nostri autisti, formati per gestire tutte le situazioni, sono al centro del nostro impegno per un'accessibilità ottimale, garantendo ad ogni passeggero un viaggio sicuro, confortevole e sereno.

Il nostro obiettivo è garantire un trasporto pubblico aperto e conveniente per tutti.