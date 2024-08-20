Nuovo sulla tua rete, le tue linee A, C, I diventano accessibili per facilitare i tuoi viaggi

Dal 2 settembre 2024, le linee A, C e I saranno accessibili ai passeggeri con mobilità ridotta.

La tua rete si evolve, dopo le linee M e Z, le linee A, C e I diventano accessibili anche alle persone con mobilità ridotta su determinate fermate.

Linea A:

Tutte le fermate della linea saranno accessibili ad eccezione delle seguenti fermate:

Direzione Rosny-sur-Seine Gare

- Stazione degli autobus di Mantes-la-Jolie

- George Sand

- Aristide Briand

- Franklin Roosevelt

- Isole

Direzione Limay Fosses Rouges:

- Franklin Roosevelt

- Isole

- Ponte Limay

- Croms

Linea C:

Tutte le fermate della linea saranno accessibili ad eccezione delle seguenti fermate:

Direzione Mantes-la-Jolie Stazione degli autobus

- Édouard Vaillant

In entrambi i sensi di marcia

- Godeau

- Fragonard

- Stazione degli autobus di Mantes-la-Jolie

Linea I:

Tutte le fermate della linea saranno accessibili ad eccezione delle seguenti fermate:

Direzione Mantes-la-Ville Stazione degli autobus

- Sentiero di Dreux

- Nautica da diporto

In entrambi i sensi di marcia

- Stazione degli autobus di Mantes-la-Jolie

- Pietre

- Ghiaia-Mongazons

Negli autobus e nei pullman, è essenziale rispettare l'accessibilità per tutti. I posti riservati alle persone con disabilità devono essere lasciati liberi e gli utenti sono invitati a dare questi posti a chi ne ha bisogno.

Gli annunci audio e visivi sono lì per aiutare le persone con problemi di udito o ipovedenti, quindi fai attenzione a rendere più facile per loro spostarsi.

Gli autobus sono dotati di rampe per facilitare l'accesso agli utenti su sedia a rotelle. Se hai bisogno di assistenza, informa il conducente alla fermata o contatta il servizio clienti in anticipo al numero 01 30 94 77 77.

I nostri autisti, formati per gestire tutte le situazioni, sono al centro del nostro impegno per un'accessibilità ottimale, garantendo ad ogni passeggero un viaggio sicuro, confortevole e sereno.

Il nostro obiettivo è garantire un trasporto pubblico aperto e conveniente per tutti.

A presto sulle nostre linee,

