Le tue linee Express cambiano numero, ti spieghiamo tutto!

Île-de-France Mobilités vuole migliorare la leggibilità della rete di autobus regionali, lavorando sulla numerazione delle linee di autobus in modo che ognuna abbia un numero univoco.

Il vostro territorio, Provinois Brie et Seine ha già beneficiato della rinumerazione delle linee nell'agosto 2023. Nel marzo 2025, questa rinumerazione viene estesa alle linee Express.

Perché il numero della mia linea di autobus cambia?

La rete di autobus nell'Île-de-France è composta da quasi 1.900 linee e l'attuale numerazione porta ad avere molte linee che portano lo stesso numero.

Gli strumenti per trovare orari e percorsi sono regionali, quindi è spesso complicato trovare la linea che ti interessa. Ad esempio, ci sono 13 linee di autobus che portano il numero 1!

Come orientarmi nei nuovi numeri?

L'Île-de-France è stata divisa in dipartimenti e settori, ognuno dei quali ha un codice specifico.

I numeri delle linee Express ora iniziano con il numero del loro dipartimento (7704, 7705, 7707...).

Cosa mi porterà questo nuovo numero?

Sarai in grado di trovare la tua linea di autobus più facilmente, perché sarà l'unica in Île-de-France a portare questo numero!

Pertanto, quando digiti il suo numero nei motori di ricerca dell'applicazione o del sito Web, sarai in grado di accedere direttamente alle informazioni che ti riguardano.

Buono a sapersi!

Gli orari e i percorsi delle tue linee rimangono invariati.