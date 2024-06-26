Notizie simili

Le tue linee entrano in modalità estiva!

Trova i tuoi orari estivi 2024, validi dall'8 luglio al 1 settembre compresi!

Quest'estate, il tuo territorio ti incoraggia a consultare i tuoi orari estivi esclusivamente online tramite la sezione Infos > Actualités > 78 Yvelines > 95 Val-d'Oise > Cergy-Pontoise Confluence > o direttamente sull'applicazione Île-de-France Mobilités.

Di seguito, troverai i tuoi orari per il periodo estivo, valido dall'8 luglio al 1 settembre 2024:

Linea 4 - Conflans-Sainte-Honorine Gare Place Romagné <> Gare de Saint-Germain-en-Laye

 -  2.7 MB

Linea 5 - Conflans-Sainte-Honorine Gare Place Romagné <> Gare de Poissy

 -  2.4 MB

Linea 11 - Conflans-Sainte-Honorine Gare Place Romagné <> Herblay Buttes Blanches

 -  2.0 MB

Linea 14 - Gare Place Romagné / Gare de Conflan Fin d'Oise <> Gare Place Romagné / Gare de Neuville Université

 -  2.2 MB

Linea 17A - Gare de Conflans Fin d'Oise <> Gare de Conflans Fin d'Oise

 -  1.0 MB

Linea 17A WE - Gare de Conflans Fin d'Oise <> Gare de Conflans Fin d'Oise

 -  1.1 MB

Linea 17B - Gare de Conflans Fin d'Oise <> Gare de Conflans Fin d'Oise

 -  1.3 MB

Linea 17B WE - Gare de Conflans Fin d'Oise <> Gare de Conflans Fin d'Oise

 -  1.1 MB

Linea 29 (estate) - Gare de Neuville Université <> Gare de Pontoise Canrobert via Île de Loisirs

 -  2.0 MB

Linea 30 - Gare de Pontoise Canrobert (loop)

 -  1.4 MB

Linea 33 - Gare de Neuville Université <> Gare de Pontoise Pl. du Gal de Gaulle

 -  2.7 MB

Linea 34 - Gare de Cergy-le-Haut <> Gare de Neuville Université

 -  3.3 MB

Linea 35 - Gare de Pontoise Pl. du Gal de Gaulle <> Gare de Cergy-le-Haut

 -  2.6 MB

Linea 38 - Gare de Cergy-Préfecture <> Menucourt La Taillette

 -  1.9 MB

Linea 39 - Gare de Cergy-Saint-Christophe <> Croix du Jubilé

 -  1.9 MB

Linea 40 - Gare de Cergy-Saint-Christophe <> Vauréal La Siaule

 -  2.3 MB

Linea 42 - Gare de Cergy-Préfecture <> Pontoise Les Beurriers

 -  2.4 MB

Linea 43 - Gare de Pontoise Pl.Gal de Gaulle <> Osny Les Pâtis

 -  1.4 MB

Linea 44 - Gare de Cergy-Préfecture <> Gare de Cergy-Saint-Christophe

 -  1.8 MB

Linea 45 - Gare de Pontoise Canrobert <> Cergy le Haut

 -  3.2 MB

Linea 46 - Stazione Cergy St Chrstophe <> Gare de Pontoise

 -  1.7 MB

Linea 48 - Gare de Cergy Préfecture <> Jouy-le-Moutier Ecancourt / Vauréal - Les Toupets

 -  2.6 MB

Linea 49 - Gare de Cergy Préfecture <> Gare de Neuville Université

 -  2.3 MB

Linea 55 - Gare de Saint-Ouen-l'Aumône Liesse <> Gare de Conflans-Sainte-Honorine

 -  1.4 MB

Linea 56 - Gare Pontoise Canrobert <> Gare de Méry-sur-Oise

 -  2.1 MB

Linea 57 - Osny Stade C.Léon <> St Ouen l'Aumône Lycée J.Perrin

 -  2.3 MB

Linea 58 - Gare de Pontoise Canrobert <> Avenue de la Mare

 -  1.6 MB

Linea 59 - Gare de Cergy-Préfecture <> St Ouen l'Aumône - Fond de Vaux

 -  1.2 MB

Linea 60 - Gare de Cergy-Préfecture <> Osny Clinique Ste Marie

 -  1.8 MB

Linea A1 - Gare d'Achères-Villes <> Gare d'Achères-Villes

 -  2.0 MB

Linea A1 Mozart - Gare d'Achères-Villes <> Gare d'Achères-Villes

 -  1.3 MB

Linea A1 Mairie- Gare d'Achères-Villes <> Gare d'Achères-Villes

 -  1.3 MB

Linea A1 Domenica mattina - Gare d'Achères-Villes <> Gare d'Achères-Villes

 -  545.8 KB

Linea A1 Domenica pomeriggio - Gare d'Achères-Villes <> Gare d'Achères-Villes

 -  546.1 KB

Linea A2 - Gare d'Achères-Villes <> Poissy Rond Point Technoparc / Camera di Commercio e Industria

 -  2.0 MB

Le linee 5S, 17, 36 e 47 non circolano in estate.

Puoi anche seguire le nostre notizie su X: @CPConflu_IDFM

Ci vediamo presto sul tuo territorio!

