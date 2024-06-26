Notizie simili

Quest'estate, il tuo territorio ti incoraggia a consultare i tuoi orari estivi esclusivamente online tramite la sezione Infos > Actualités > 78 Yvelines > 95 Val-d'Oise > Cergy-Pontoise Confluence > o direttamente sull'applicazione Île-de-France Mobilités.
Di seguito, troverai i tuoi orari per il periodo estivo, valido dall'8 luglio al 1 settembre 2024:
Le linee 5S, 17, 36 e 47 non circolano in estate.
Puoi anche seguire le nostre notizie su X: @CPConflu_IDFM
Ci vediamo presto sul tuo territorio!